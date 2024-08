Nemčeva jeza in iztegnjen sredinec obkrožila svet #video

V ponedeljek je v tretji etapi Dirke po Španiji mladi Belgijec Lennert van Eetvelt že poskusil vzdigniti roke v znak zmagoslavja, ko je mimo njega do zmage planil prekaljeni slovenski as Primož Roglič. Van Eetvelt je lahko le razočarano udaril po krmilu, a ni bil niti približno tako jezen kot 21-letni Nemec Ole Theiler, ki mu je zmago v drugi etapi Dirke l'Avenir na pretkan in celo podel način izmaknil Italijan Ludovico Crescioli. "Popolnoma sem potrt, to bi moral biti moj trenutek," se je jezil Theiler. Kaj se je zgodilo?

Šest kilometrov pred koncem druge etape Dirke l'Avenir sta glavnini ušla Ole Theiler in Ludovico Crescioli, nato pa je Italijan vse do zadnjih metrov etape ves čas vozil za Nemcem in odklanjal pozive, naj tudi sam pomaga pri diktiranju tempa. "Ni hotel prevzeti, trdil je, da ne more. Rekel sem mu: 'Prav, ampak potem hočem zmago.' Odgovoril mi je: 'V redu,'" je v cilju razlagal razočarani, predvsem pa jezni 21-letnik iz Viersena.

🔥 Imponente en el mano a mano final



🇮🇹 El italiano 𝐋𝐮𝐝𝐨𝐯𝐢𝐜𝐨 𝐂𝐫𝐞𝐬𝐜𝐢𝐨𝐥𝐢 se hace con la segunda etapa del @tourdelavenir superando al germano Ole Theiler en el desenlace#TDAV #TourdelAvenir #LaCasaDelCiclismo pic.twitter.com/Wh4DOOqCmx — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 20, 2024

Crescioli se dogovora ni držal, pred ciljem je napadel in v šprintu prišel do etapne zmage. "Popolnoma sem potrt, to bi moral biti moj trenutek," se je v cilju še pritoževal Theiler, medtem ko mu je 20-letni Italijan hladnokrvno odgovoril: "Nekaj sva govorila, da, ampak moja taktika je bila, da mu sledim, in obrestovala se je."

Nemec je prejel še eno koristno lekcijo, že maja letos je na enodnevni Dirki okoli Kölna doživel bližnje srečanje z zmedeno meščanko, ki je zatavala na progo. Starejša gospa se bržčas ni zavedala, da na ulicah njenega mesta poteka kolesarska dirka, s hojco je prečila ulico na prehodu za pešce in prekrižala pot ubežni skupini, v kateri je bil tudi Theiler. Njegovim kolegom se je uspelo izogniti trku, medtem ko je član kontinentalne ekipe Storck - Metropol Cycling trčil v pripomoček za hojo.

Preberite še: