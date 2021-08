Na Touru prihodnosti Johanessen nasledil Pogačarja in Fossa

Pogačar je po uspehu leta 2018 dve sezoni kasneje osvojil dirko po Franciji, letos pa dodal še drugo skupno zmago na največji dirki na svetu. Pred tem so uspeha na obeh preizkušnjah povezali tudi kolesarji kot so Američan Greg LeMond, Španec Miguel Indurain, Francoz Laurent Fignon, Kolumbijec Egan Bernal, Italijan Felice Gaimondi in še nekateri drugi.

Dirko za razliko od profesionalne ravni od leta 2008 sestavljajo reprezentance, med katerimi je bila letos tudi slovenska. Zastopali so jo Gal Glivar, Kristjan Hočevar, Anže Skok, Matevž Govekar, Aljaž Jarc in Nik Čemažar.

Najvišje sta v skupnem seštevku posegla Glivar in Hočevar. Zasedla sta 27. (+40:31) oziroma 28. mesto (+41:06). Govekar je končal na 74. (+1:23:29), Jarc na 82. (+1:28:21), Skok na 83. (+1:28:29) in Čemažar na 96. mestu (+1:40:23). Najvišjo slovensko uvrstitev v posamični etapi desetdnevne preizkušnje je dosegel Glivar v šesti etapi, ko je bil 17. V dvajseterici so bili z 18. mestom še Skok na prologu prvi dan, Govekar je bil 20. v prvi in 19. v peti etapi, Aljaž Jarc pa je zasedel 19. mesto v četrti etapi.

Johannessen je bil od šeste do osme etape nepremagljiv in si je pred zadnjo etapo prikolesaril 2:18 minute naskoka pred Špancem Carlosom Rodriguezom. Ta je zadnji dan napadel, slavil etapno zmago in pošteno ogrozil Norvežana, ki je v cilj povsem izmučen prišel kot četrti z 2:11 minute zaostanka. Ker na tej dirki ni bonifikacijskih sekund, je zadržal sedem sekund prednosti za skupno zmago. Tretji je bil v končni razvrstitvi Italijan Filippo Zana (+2:05).

Preizkušnja je lani odpadla zaradi pandemije novega koronavirusa.