Po zmagi na dirki prihodnosti podpisal pogodbo s profesionalno ekipo

Etapni zmagovalec dirke Tour de l'Avenir podpisal z ekipo Uno-X Mobility

19-letni danski kolesar Hendrik Pedersen, ki je v ponedeljek dobil 2. etapo dirke Tour de l'Avenir, kjer je v cilj pripeljal tik pred slovenskim kolesarjem Galom Glivarjem, je do leta 2027 podpisal pogodbo z norveško profesionalno ekipo Uno-X Mobility, kjer se je v letošnji sezoni kalil v razvojni ekipi.

"V ekipi Uno-X Mobility se zavzemamo za razvoj mladih danskih in norveških kolesarjev in zelo smo ponosni, da lahko pozdravimo Henrika v naši ekipi," je ob tem povedal vodja ekipe Thor Hushovd. "Njegova zmaga na Tour de l'Avenir in dejstvo, da zdaj nosi rumeno majico, sta dokaz naše osredotočenosti na negovanje talentov in zagotavljanje priložnosti mladim kolesarjem. Henrikova moč je izjemna prednost in on je točno to, kar potrebujemo za prihodnost ekipe."

Pedersen je lani osvojil naslov evropskega prvaka v konkurenci mlajših članov.

