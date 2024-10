Uradno: velika sprememba v karieri Urške Žigart

Slovenska kolesarka Urška Žigart je tudi uradno sklenila dvoletno sodelovanje z ekipo AG Insurance - Soudal, so sporočili na Instagramu.

Novico, da bo Urška Žigart v prihodnje kolesarila za AG Insurance - Soudal, je že julija potrdil šef ekipe Soudal Quick-Step Patrick Lefevere. Sedemindvajsetletnica iz Slovenske Bistrice, ki je letos osvojila naslov državne prvakinje v cestni vožnji in kronometru, se bo tako iz avstralske sredine Liv AlUla Jayco preselila v belgijsko ekipo AG Insurance - Soudal. Letos je bila 12. v generalni razvrstitvi Dirke po Italiji, deveta je bila v skupnem seštevku Dirke po Švici, obenem pa je postala državna prvakinja tako na cestni dirki kot v vožnji na čas. Na ženski različici Dirke po Emiliji je v začetku oktobra zasedla četrto mesto.

"Vznemirjena sem, tako kot verjetno vsi, ki zamenjajo ekipo po dolgem času. Upam, da bom še napredovala in da nam bo skupaj z dekleti v ekipi uspelo doseči nekaj velikega. Vesela sem, da se pridružujem tej ekipi, in poglejmo, kaj nam bo prihodnje leto prineslo," je v videosporočilu na Instagramu ob novici sporočila Žigart. "Dobrodošla, Urška," pa so ji ob tem sporočili iz belgijske ekipe.

