Alkohol, hitrost in izguba vozniškega izpita? Pridobite ga nazaj!

Vožnja pod vplivom alkohola in kazni

V skladu z zakonodajo, ki velja za običajne voznike kategorije B, je dovoljena meja alkohola v krvi na alkotestu največ 0,24 miligrama na liter izdihanega zraka oziroma 0,5 grama alkohola na kilogram krvi (0,5 promila alkohola). Seveda velja tudi pogoj, da voznik ne kaže znakov motenj v vedenju, ki bi lahko vplivali na njihovo zanesljivost pri vožnji v cestnem prometu.

V primeru prekoračitve sledi najmanj 300 evrov kazni. Ob tem pa še štiri kazenske točke, in ko postopen seštevek kazenskih točk doseže ali preseže 18 kazenskih točk, sledi odvzem vozniškega dovoljenja zaradi alkohola. Maksimalna kazen zaradi vožnje pod vplivom alkohola se izvede v primeru, ko voznik prekorači 0,52 miligrama na liter izdihanega zraka. V tem primeru sledi finančna kazen 1200 evrov ob 18 kazenskih točkah in odvzem vozniškega dovoljenja.

01 280 8000, preden se vam iztečejo roki! Pravnik na dlani je dosegljiv vsak delovnik med 8. in 20. uro. Ste napihali ali storili kakšen drugi prekršek? Poiščite svojo pravico in stopite v stik z nami na, preden se vam iztečejo roki!je dosegljiv vsak

Prometni prekrški in kazenske točke

Ko se prekrški ponavljajo, obstaja realna možnost, da bomo doživeli neprijetnost, ki si je ne želimo – izgubo vozniškega dovoljenja. Če voznik v obdobju dveh let zbere ali preseže 18 kazenskih točk z enim ali več prekrški, mu odvzamejo vozniško dovoljenje za vse kategorije motornih vozil, za katere je v tistem času imel dovoljenje. Če se znajdete v tem položaju, sta priporočljiva pravna pomoč in posvet s pravnikom, ki je seznanjen s postopkom povrnitve izpita. V nasprotnem primeru se bodo kazenske točke samodejno izbrisale iz skupne evidence po preteku dveh let od pravnomočne odločbe, s katero so bile izrečene.

Foto: arhiv naročnika

Kako do vrnitve vozniškega dovoljenja?

Čeprav se počutite popolnoma obupano, je dobro vedeti, da je odvzeto vozniško dovoljenje mogoče dobiti nazaj. Čeprav je morda kazen visoka in ste prekoračili maksimalno število kazenskih točk, zakon tudi v tem primeru omogoča, da zadevo rešite, ne da bi ponovno opravljali vozniški izpit. Pomembno je le, da se odzovete hitro in učinkovito, in to tako, da stopite v stik z izkušenim pravnikom, ki pozna postopke, s katerimi si lahko povrnete pravico do vožnje. Vse, kar morate storiti, je, da stopite v stik s Pravnikom na dlani, ki bo vašo težavo znal rešiti.

V skladu s slovensko zakonodajo ima voznik po pravnomočnosti sklepa 15 dni časa, da na sodišče vloži predlog za vrnitev začasno ali trajno odvzetega izpita. Pri tem morajo biti argumenti resnični in prepričljivi, kar prepustite pravniku. Priloženo mora biti tudi zdravniško potrdilo, ki potrjuje, da je voznik sposoben za varno upravljanje vozil tako fizično kot psihično.

Če bo sodišče sprejelo vaš predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, vam bo namesto odvzema naložilo rehabilitacijske ukrepe in določilo preizkusno dobo. V času preizkusne dobe boste lahko dokazali, da odvzem vozniškega dovoljenja ni potreben.

Predlog za vrnitev odvzetega izpita prepustite izkušenemu pravniku, ki ima več kot 95-odstotno uspešnost pri vrnitvi vozniških dovoljenj. Ne povzročajte si sivih las in pazite, da se vam čas za predlog ne izteče! Pokličite 01 280 8000 ali si uredite rezervacijo pravnega posveta na naši spletni strani.

Naročnik oglasnega sporočila je SEDEM, D. O. O.