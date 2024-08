Jesenske rajske počitnice za otroke in odrasle

Pri iskanju popolne počitniške destinacije za družine postajajo pričakovanja staršev vse višja. Na jadranski obali, kjer se modrina morja sreča s toplino mediteranskega sonca, je kraj, ki je idealen za družinske počitnice. Saj v današnjem času ni dovolj, da destinacija ponuja le sprostitev in udobje; vse več staršev si želi, da bi njihove počitnice skozi igro in zabavo prinesle tudi izobraževalne izkušnje za njihove otroke.

Hotel Diadora za posebno družinsko doživetje

Falkensteiner Hotel Diadora je del Falkensteiner Resorta Punta Skala in stoji na čudovitem odmaknjenem polotoku, ki je ustvarjen za počitnice z vso družino. To je kraj za mlade in odrasle goste, kjer imajo dojenčki prav posebno pozornost in kjer bo prav vsak gost ne glede na starost doživel popolno počitniško dogodivščino. Falkensteiner Hotel Diadora v Zadru ponuja kombinacijo luksuza, udobja in predvsem nepozabnih izkušenj za vse družinske člane. Z bogato ponudbo, zgodovino in čudovitim okoljem je ta hotel prava oaza za starše, ki si želijo sprostitve, in otroke, ki iščejo zabavo. Za to poskrbi izvrsten program: Happy Kiddos!

Kaj je Happy Kiddos?

Program Happy Kiddos je zasnovan na temeljih metode Montessori in zavestnega starševstva, ki poudarja razvoj otrokove samostojnosti in ustvarjalnosti. Otroci skozi igro in zabavne dejavnosti pridobivajo nova znanja, starši pa se lahko sprostijo v zavedanju, da so njihovi otroci v varnem in spodbudnem okolju. Od 6. septembra do 3. novembra lahko družine uživajo v vikend programih, ki vključujejo različne teme, prilagojene specifičnim interesom otrok.

Skozi zabavne konce tedna lahko vsa družina užije pozno poletje in se v obveznosti vsakdana vrne obogatena s svežo energijo. Happy Kiddos prinaša tri vznemirljive teme: "Baby Wonderland", "S.T.E.A.M." in "Ranger".

Program Happy Kiddos je razdeljen na tri tematske konce tedna, vsak s posebnim poudarkom na različnih vidikih otroškega razvoja:

Ranger vikendi so idealni za otroke, ki ljubijo naravo in pustolovščine. S programi, kot so Ribiška akademija, kjer otroci spoznavajo ribolovne tehnike in ekološko ozaveščenost, ter Tečaj potapljanja, kjer se mali raziskovalci potopijo v podvodni svet, ta vikend zagotavlja edinstvena doživetja. Poleg tega se otroci na jahanju povežejo s konji, kar spodbuja njihovo odgovornost in empatijo.

Baby Wonderland vikendi: Prvi koraki v svet (4.–20. oktober)

Za najmlajše goste in njihove starše je pripravljena serija Baby Wonderland vikendov, ki vključujejo senzorično-motorične delavnice in plavalno akademijo za dojenčke. Poseben poudarek je na glasbenem razvoju otrok s programom Vzgoja z glasbo, kjer otroci skozi petje, igranje in poslušanje glasbe spodbujajo svoj celostni razvoj. Poleg tega starši pridobijo dragocene nasvete o vzgoji skozi delavnice, ki pokrivajo teme, kot so prehranska izbirčnost, uspavanje brez joka in otroška masaža.

S.T.E.A.M. vikendi: Znanost in tehnologija skozi igro (konec septembra–3. november)

Družinska sprostitev

Na več kot 1.250 m2 vas pričakujejo udobje, sprostitev in zabava. Ker je hotel odlično opremljen prav z mislijo na družine, bo to postala vaša izbrana destinacija, tudi če počitnikujete z dojenčkom. Za občutljive želodčke, ki ne sledijo urniku restavracij, je na voljo dobro založena kuhinjica, kjer lahko pripravite kašice, pogrejete stekleničko mleka ali skuhate čaj. Da vam s seboj ni treba vzeti prav vse dojenčkove garderobe, pa je v hotelu na voljo pralnica.

Lahko ste brez skrbi, tudi če so vaši otroci že starejši, v Falkensteiner Hotel Diadora se bodo zabavali tako malčki kot šolarji in tudi najstniki. Za vsako starostno skupino so na voljo dejavnosti, prostori in dogodki, ki jim bodo pričarali najboljše počitnice.

In da boste to čarobno sprostitev užili tudi sami, se prepustite prijetnemu mediteranskemu ozračju, poživljajočemu wellnesu, obširnim bazenom, odlični hrani, dih jemajočim razgledom in neprekosljivi prijaznosti osebja.

Falkensteiner Hotel Diadora je destinacija, kjer se družinske počitnice spremenijo v nepozabno izkušnjo. S programom Happy Kiddos, ki ponuja obilo zabave in učenja za otroke, ter z vrhunsko ponudbo za odrasle ta hotel zagotavlja, da se bodo vsi družinski člani domov vrnili spočiti, zadovoljni in polni čudovitih spominov.

