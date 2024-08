Trošarine na goriva so trenutno na najvišji ravni po začetku leta 2020, ko so lahko vozniki na račun izjemno nizkih cen nafte uživali v poceni gorivu. Liter cenejšega neosvinčenega bencina je takrat stal manj kot evro, danes pa že več kot poldrugi evrov. V naslednjih mesecih bi vsak nadaljnji dvig cene nafte ali trošarine regulirane cene goriv izven avtocest spet pognal proti rekordnim ravnem iz obdobja pred ponovno regulacijo.

Država je trošarine na goriva najbolj višala v obdobju od sredine leta 2012 do sredine leta 2015, ko so se na čelu vlade zvrstili Janez Janša, Alenka Bratušek in Miro Cerar. Gre za obdobje, ko se je država izvijala iz gospodarske krize, prihodki iz trošarin pa so bili pomemben vir za krpanje proračunske luknje.

Takrat se je trošarina na liter neosvinčenega bencina 95 gibala od 51 do 54 centov in je predstavljala kar tretjino končne cene. Ob visokih cenah nafte je v tistem trenutku to pomenilo tudi dramatično visoke cene goriv, saj je takrat liter najcenejšega neosvinčenega bencina v zelo kratkem času prvič poskočil prek 1,5 evra.

Danes so v primerjavi s tem obdobjem trošarine na goriva še vedno nekoliko nižje, saj trošarina na liter dizelskega goriva znaša slabih 48 centov, na liter neosvinčenega goriva pa skoraj 50 centov. So pa danes prodajne cene goriv brez davkov in dajatev toliko višje, da so goriva dražja kot v obdobju 2012–2015 (če ne upoštevamo inflacije).

Zanimivo je, da smo bili rekordom v ceni goriv jeseni 2022 priča v času izjemno nizkih trošarin, ki so izhajale še iz časa koronakrize, ko je Janševa vlada s svojim zniževanjem želela podpreti gospodarstvo. Takrat je trošarina za najcenejši neosvinčen bencin znašala le okoli 36 centov in bila s tem zelo blizu minimalni obdavčitvi, ki jo od držav članic zahteva Evropska unija.

Trošarine: več kot desetina prihodkov proračuna

Država namerava iz trošarin letos ustvariti 1,56 milijarde evrov prihodkov, kar predstavlja dobrih 11 odstotkov načrtovanih prihodkov, do sredine avgusta pa je pobrala že dobrih 900 milijonov evrov trošarin. Te zajemajo tudi alkoholne pijače in tobačne izdelke, a energenti v tej vreči predstavljajo skoraj 60 odstotkov.

Primerjava obdavčitve goriv v državah EU:

Slovenija po obdavčitvi goriv ne odstopa bistveno od Avstrije in Hrvaške, pri drugih dveh sosedah pa Madžarska izstopa po nizki obdavčitvi goriv, medtem ko ima Italija eno najvišjih obdavčitev v Evropi.