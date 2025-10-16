Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

P. P.

Četrtek,
16. 10. 2025,
22.21

Četrtek, 16. 10. 2025, 22.21

48 minut

Zamišljena ženska s telefonom in tramvaj: kaj gre lahko narobe? #video

P. P.

Turški prevoznik Kayseri Ulaşım je na svojem profilu na Facebooku objavil dramatičen posnetek nepozorne ženske s slušalkami na glavi, ki jo je varnostnik dobesedno zadnji hip rešil pred verjetno usodnim trkom s tramvajem.

V turškem prevozniku Kayseri Ulaşım so posnetek ženske, ki je nastal 14. oktobra v mestu Kayseri v Anatoliji, objavili, da bi opozorili na nevarnost uporabe telefona in slušalk, zaradi katerih se ljudje komajda še zavedajo svoje okolice. 

To je razvidno tudi na posnetku, saj bi ženska s telefonom in slušalkami skoraj stopila na progo ravno v trenutku, ko je na postajo pripeljal tramvaj. Če je v tistem trenutku ne bi zagrabil varnostnik in je ne bi povlekel nazaj na postajališče, bi jo tramvaj pri veliki hitrosti zbil.

