V nesreči čolna na Drini umrlo najmanj deset migrantov, tudi dojenček

Na reki Drina na meji med Bosno in Hercegovino ter Srbijo se je zgodaj davi prevrnil čoln s približno 30 migranti. Polovica jih je dosegla breg reke. Doslej so našli trupla desetih ljudi, tudi devetmesečnega dojenčka z materjo, je popoldne povedal srbski notranji minister Ivica Dačić. Migranti so skušali priti v BiH iz srbskega naselja Drlače.

🧵 Bodies of ten people were pulled out from Drina River after a boat, in which group of migrants attempted to cross from Serbia to Bosnia and Herzegovina, capsized early on Thursday morning, Serbian interior minister Ivica Dacic said.



*Photo: Serbian Interiror Ministry pic.twitter.com/hbsH6YlUFR — Balkan Insight (@BalkanInsight) August 22, 2024

Dačić je po poročanju medijev v regiji povedal, da so srbski policisti iz reke potegnili trupla šestih moških, matere in dojenčka, policisti entitete BiH Republike Srbske pa trupli dveh moških. Izpostavil je, da iskanje pogrešanih nadaljujejo. Dodal je, da se je čoln prevrnil na območju občine Zvornik na vzhodu BiH.

Po neuradnih informacijah je med žrtvami in rešenimi največ migrantov iz Sirije in Maroka, ki so jih tihotapci ljudi na čolnu poskušali na poti v zahodno Evropo pretihotapiti iz Srbije v BiH.

Vodja civilne zaščite Republike Srbske Boris Trninić je za tiskovno agencijo entitete Republike Srbske Srna povedal, da je bilo v čolnu po neuradnih informacijah okoli 30 migrantov, od katerih jih je 15 prišlo na kopno.

Nejasne informacije o številu migrantov

S srbskega notranjega ministrstva pa so sporočili, da je bilo po besedah migrantov, ki so dosegli kopno, na čolnu 25 ljudi. Policisti in gasilci so medtem ob prihodu na obali našli 18 migrantov, med njimi tri otroke.

Portal N1 BiH medtem navaja, da informacija o približno 30 migrantih na čolnu ni gotova, saj so novinarji na terenu dobili informacijo, da vseh migrantov niso prepeljali naenkrat. Polovica migrantov je tako pri prečkanju dosegla svoj cilj, polovica pa je bila na čolnu, ko se je prevrnil. Na mejni policiji BiH so medtem za mrežo Radio Slobodna Evropa (RSE) povedali, da niso znane osebe, ki so skušale pretihotapiti migrante.

Srbija se nahaja na balkanski poti, po kateri skušajo migranti in begunci priti do zahodne Evrope. Po podatkih RSE se je v zadnjih desetih letih med poskusi prečkanja v Drini utopilo najmanj 40 migrantov.

Lani je v Srbijo po uradnih podatkih prišlo več kot sto tisoč migrantov, okoli 12 odstotkov manj kot leto pred tem. Letos pa jih je do 2. avgusta prišlo 80 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Zato so že zaprli nekaj sprejemnih centrov.