Policija Republike Srbske je v ponedeljek zvečer pri Nevesinju na vzhodu BiH ubila oboroženega domnevnega migranta, ki je streljal na policiste in lokalne prebivalce, poročajo mediji bosanskih Srbov. Po navedbah policije se je moški, ki naj bi bil tujec, zaprl v hišo, iz katere je streljal s strelnim orožjem, preden je bil ubit.

S policijske uprave Trebinje so danes sporočili, da je policija v ponedeljek okoli 23. ure ubila moškega v zapuščeni hiši v vasi Zovi Do, v kateri je več dni nezakonito bival. Moški je streljal na policiste in vrgel bombo.

V Zovi Do, ki leži kakih 50 kilometrov jugovzhodno od Mostarja, je prispelo večje število policistov, ki so na območju postavili več kontrolnih točk. Moškega so ubili, potem ko se kljub večkratnim poskusom ni želel predati, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Medtem ko so nekateri mediji v Republiki Srbski poročali, da naj bi šlo za migranta, pa je načelnik policijske uprave Trebinje Siniša Laketa na današnji novinarski konferenci pojasnil, da tega ne more potrditi, dokler ne bo zaključena preiskava.

Kot je še dejal, je v trenutku, ko je prišlo do obstreljevanja, moški odprl vrata hiše in ob vzkliku "Alahu akbar!" streljal na policijo, nakar je bil ubit.

Moškega so policisti sicer skušali pridržati že pred tem, ko se je popoldne v Nevesinju zapletel v spor z domačini, ker naj bi ukradel ovco, je poročala televizijska postaja bosanskih Srbov RTRS.

Sprva sicer ni bilo jasno, od kod izvira moški. Videoposnetek zasebne bosansko-srbske televizijske postaje RTV BN je pokazal, kako ga policisti v angleščini prosijo, naj odneha, on pa v angleščini odgovarja, naj odidejo.

Po poročanju lokalnih medijev naj bi moški streljal iz avtomatskega orožja.