Policija je v prvem polletju letošnjega leta obravnavala 21.243 nezakonitih prehodov državne meje, medtem ko je bilo teh lani v istem času 20.555. Najpogosteje so obravnavali državljane Sirije, ki jih je bilo kar desetkrat več kot leto prej in predstavljajo več kot tretjino vseh primerov. Za njimi so državljani Afganistana in Turčije.