Grozljiva dejanja grške obalne straže: "Zvezali so mi roke in me vrgli v morje"

Med več kot 40 ljudmi naj bi po navedbah prič zaradi prisilne odstranitve iz grških teritorialnih voda umrlo devet ljudi, poroča BBC. Prikazujejo posnetek 12 ljudi, ki so jih naložili na ladjo grške obalne straže, potem pa jih sredi morja pustili na gumenjaku. Ko so posnetek predvajali nekdanjemu visokemu častniku grške obalne straže, je dejal, da je to "očitno nezakonito" in "mednarodni zločin".

Grško vlado sicer že dlje časa obtožujejo prisilnih vračanj migrantov, kar je po mednarodnem pravu nezakonito.

Zdaj je BBC s pomočjo prič prvič izračunal število incidentov, ki nakazujejo, da naj bi bile smrti posledica delovanja grške obalne straže. Foto: Guliverimage

Dogodke analizirali s pomočjo prič

"15 incidentov, ki smo jih analizirali za obdobje od maja 2020 do 2023, je povzročilo 43 smrtnih žrtev. Prvotni viri so bili predvsem lokalni mediji, nevladne organizacije in turška obalna straža. Preverjanje takih poročil je izjemno težko, saj priče pogosto izginejo ali pa jih je preveč strah, da bi spregovorile. Toda v štirih od teh primerov smo lahko potrdili poročila s pogovorom z očividci," so raziskavo analizirali pri BBC.

Za pet incidentov so migranti izjavili, da so jih namerno vrgli v morje. V štirih od teh primerov so opisali, kako so prispeli do grških otokov, a so jih ujeli varnostni organi. Za več drugih incidentov so povedali, da so jih dali na gumenjake brez motorjev, ki so se nato izpraznili ali pa so bili preluknjani. "Vrgli so nas v vodo," je dejal moški iz Kameruna, ki je opisal, kako so ga lovili po otoku Samosu septembra 2021, kjer je nameraval prositi za azil.

Migranti s čolna, ki je obstal sredi morja na poti iz Turčije v Grčijo, v bližini obale Lesbosa. Foto: Guliverimage

"Preden so me vrgli v vodo, so mi zvezali roke "

"Ko smo se izkrcali, so od zadaj prišli policisti. Dva sta bila oblečena v črna oblačila in zamaskirana, trije so bili v civilnih oblačilih," je povedal Kamerunec. Ko so njega in še enega moškega iz Slonokoščene obale premestili na ladjo grške obalne straže, so se dogodki grozljivo obrnili.

Po navedbah Kamerunca so najprej v vodo vrgli še enega Kamerunca, nato moškega iz Slonokoščene obale, ki je prosil, naj ga rešijo. "Počasi je njegova roka zdrsnila navzdol in pogoltnila ga je voda," je pripovedovala priča, ki je tudi trdila, da so ga pripadniki obalne straže pretepli, nato pa porinili v vodo. Uspelo mu je priplavati do obale, trupli drugih dveh moških pa so našli na turški obali.

Za BBC je zgodbo razkril še moški iz Somalije, ki naj bi ga marca 2021 ob prihodu na otok Chios ujela grška vojska, ki ga je nato predala grški obalni straži. Dejal je, da so mu zvezali roke na hrbtu, preden so ga vrgli v vodo. Preživel je z lebdenjem na hrbtu, dokler vez na eni roki ni popustila, je še povedal. A trije iz njegove skupine te sreče niso imeli.