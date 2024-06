Italijanska premierka Giorgia Meloni je danes ob obisku v albanskem pristaniškem mestu Shengjin napovedala, da bosta italijanska migrantska centra v Albaniji začela delovati avgusta, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Odprtje centrov je bilo sprva sicer predvideno za maj, a so ga zaradi zamud pri gradnji preložili.

Skladno z dogovorom, ki sta ga Rim in Tirana sklenila novembra lani, je Italija v Shengjinu na severu Albanije zgradila sprejemni center za migrante, kjer bo obravnavala prošnje prosilcev za azil, rešenih na morju. Poleg tega bo vzpostavila dve migrantski točki, kjer bodo izvajali druge postopke.

Najprej po tisoč migrantov mesečno, nato do tri tisoč

Sprejemni center v Shengjinu in migrantska točka v vasi Gjader bosta na začetku obravnavala tisoč migrantov na mesec, kasneje pa največ 3000, je danes izjavila Meloni. "Oba centra morata delovati skupaj in bosta pripravljena od 1. avgusta," je še napovedala.

Meloni je med obiskom v migrantskem centru v Shengjinu še dejala, da bodo za centre namenili predvidoma 670 milijonov evrov v naslednjih petih letih oziroma 134 milijonov na leto. Dodala je, da to ustreza 7,5 odstotka stroškov, povezanih s sprejemom migrantov v Italiji, in poudarila, da teh sredstev ne bi smeli obravnavati kot dodatne stroške. Vse stroške, povezane z gradnjo in obratovanjem centrov, bo krila Italija.

Pogled na Shengjin v Albaniji. Mesto leži približno 150 kilometrov južneje od Dubrovnika na Hrvaškem. Gjader, kjer bo migranska točka, je od morja medtem oddaljeno slabih sedem kilometrov. Foto: Shutterstock

Albanski premier Edi Rama je poudaril, da velikega migracijskega problema v Evropi ne morejo samo opazovati. "Ne vem, ali bo dogovor o migrantih med Italijo in Albanijo uspeh ali napaka, a če bo izkazal za napako, bo to iskrena in ne zlonamerna napaka," je izjavil Rama.

S prvima centroma za identifikacijo in sprejem migrantov v drugi državi želi Italija po lastnih navedbah pospešiti obravnavo prošenj za azil ali morebitne repatriacije, medtem ko se sooča s povečanim številom prebežnikov prek Sredozemskega morja. Dogovor je sicer sprožil obsežne kritike opozicije in zagovornikov človekovih pravic tako v Italiji kot v Albaniji.

Meloni je ob nastopu položaja leta 2022 obljubila, da bo zajezila migracije. A število migrantov, ki preko Sredozemskega morja pridejo v Italijo, je odtlej naraslo s 105.000 leta 2022 na skoraj 158.000 lani.