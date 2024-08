V Egipt in Turčijo to jesen in zimo do 30 odstotkov ceneje

Čeprav poletje še ni reklo zadnje, pa se s septembrom za večino čas počitniških užitkov žal zaključuje. A ni treba, da za dolgo. Kmalu bodo krompirjeve počitnice, pa tudi pozimi se da dobiti kak teden ali dva dopusta za zaslužen oddih. In če menite, da se takrat ne bo mogoče kopati v morju, naj vas pomirimo: tu sta Turčija in Egipt , kjer poletje traja skorajda vse leto.

Vsi letni čas so lepi, a poletje ima tisto, kar vsako leto znova napolni dušo in telo. Kljub vročini in sopari smo v tem letnem času sproščeni, pomirjeni, celo prerojeni in glede na vse hitrejši tempo življenja najbrž ne bi imeli nič proti, če bi bila doza sonca in morja vsake toliko na voljo na recept.

No, to z receptom bodo najbrž ostale le pobožne želje, si pa lahko morski oddih skozi vse leto privoščite samoplačniško. Ker je vedno nekje na svetu poletje, tudi ko pri nas vladajo sivina, megla, mraz in sneg. Pa nikar ne mislite, da je treba iti daleč, niti da je eksotični dopust nekaj, kar si lahko privoščijo samo tisti z debelimi denarnicami.

Foto: Shutterstock/Počitnice.si

SUPER ponudbo počitniških paketov za Na Počitnice.si so namreč pripraviliza Turčijo in Egipt za prihajajoči jesen in zimo in jih znižali tudi do 30 odstotkov!

Zakaj na počitnice v Turčijo in Egipt?

Slovenci že leta radi dopustujemo v Turčiji in Egiptu, saj obe destinaciji slovita po čudovitih plažah, kristalno čistem morju in obilici sonca, ki skrbi, da tudi jeseni in pozimi lahko uživate v morskih užitkih. Tako Turki kot Egipčani slovijo po izjemni gostoljubnosti, zato ste lahko na obeh destinacijah prepričani, da boste deležni kraljevskega razvajanja all inclusive.

Poleg tega sta tako Turčija kot Egipt samo en polet stran: od Antalye, ki je izhodišče za celotno obalo turške riviere, torej letovišča Side, Belek in Alanya, vas loči le približno dve uri in pol dolg polet – do oktobra iz Ljubljane , čez zimo pa iz Gradca in Dunaja . V najbolj znano egiptovsko letovišče Hurgada lahko celo zimo poletite iz Ljubljane in Gradca !

Foto: Shutterstock/Počitnice.si

Podaljšajte poletje v jesen in zimo! Že danes rezervirajte nepozaben dopust v Turčiji ali Egiptu na Počitnice.si in si zagotovite popolno jesensko ali zimsko dozo vitamina D po izjemni ceni, tudi do 30 odstotkov ugodneje! Preverite ponudbo jesenskih in zimskih počitniških aranžmajev za Turčijo TUKAJ in za egiptovsko lepotico Hurgado TUKAJ ali pa preprosto pošljite povpraševanje z željami o destinaciji, terminu potovanja ter hotelski namestitvi na info@pocitnice.si. Že v nekaj urah vam bodo izkušeni svetovalci pripravili nabor individualnih ponudb počitnic po vašem okusu! Za več informacij in rezervacije so vam pri Počitnice.si na voljo tudi na telefonski številki 01/280 30 00, od ponedeljka do sobote pa jih lahko obiščete še v fizičnih poslovalnicah v nakupovalnih središčih Supernova Ljubljana Rudnik ter Supernova Kranj Primskovo.

Dobrodošli v Turčiji – domovini ponudbe all inclusive!

Turčija ponuja popolno kombinacijo raziskovanja in brezmejnega uživanja v luksuznih, a cenovno dostopnih hotelih z bogato ponudbo all inclusive. To ne pomeni samo neomejene količine hrane in pijače skozi ves dan – v tako rekoč vseh turških letoviščih je odlično poskrbljeno za vse generacije: najmlajši se bodo z veseljem kratkočasili v mini klubu, medtem ko lahko odrasli izbirate med pestro paleto aktivnosti za vse okuse: joga, zumba, vodna in klasična aerobika, vodne igre, odbojka na mivki, balinanje, tenis, košarka nogomet … To je le nekaj aktivnosti, ki jih ponuja večina hotelskih namestitev all inclusive, tako da se dolgočasili v Turčiji zagotovo ne boste!

Foto: Shutterstock/Počitnice.si

Na svoj račun boste prišli tudi tisti, ki si želite popolnega odklopa: hotelski kompleksi so namreč praviloma tako veliki, da brez težav najdete tudi bolj mirne, intimnejše kotičke za zaslužen počitek in sprostitev. Prav tako si lahko privoščite razvajanje v bogati hotelski ponudbi spaja in pristnih turških hamamih, ki nikoli ne razočarajo.

Turki veljajo za izjemno prijazne ter ustrežljive gostitelje, kar boste začutili vsakokrat, ko se boste ob hotelu sprehodili mimo njihovih trgovinic, v katere vas z veseljem povabijo, niso pa vsiljivi. Tu se lahko preizkusite v barantanju in se po ugodnih cenah založite z lokalnimi začimbami, oblačili, obutvijo, nakitom in orientalskimi preprogami.

Foto: Shutterstock/Počitnice.si

povpraševanje na info@pocitnice.si s svojimi željami glede odhodnega letališča, namestitve in števila ter starosti potnikov in že v nekaj urah boste na e-naslov prejeli najugodnejše ponudbe all inclusive za nepozaben oddih v Turčiji! Privoščite si kraljevske počitnice v Turčiji, domovini izjemne ponudbe all inclusive! Odklikajte na Počitnice.si in uporabite priročen iskalnik ponudb ali pa preprosto pošljite

Turčijo si vsekakor velja ogledati in doživeti tudi zunaj veličastnih hotelskih kompleksov. Izjemno zanimiva sta lahko plovba po reki Manavgat do znamenitih manavgatskih slapov in obisk tekstilne trgovine, naravnost nepozabno doživetje pa bo vsekakor tudi izlet v Kapadokijo, ki je znana zlasti po preletih nad pokrajino s toplozračnimi baloni. Prav posebna dogodivščina bo vsekakor tudi obisk bombažne palače Pamukkale, belih apnenčastih teras, po katerih se pretaka kristalno čista voda iz penečih izvirov. Obiščite antično mesto Hierapolis na vrhu vzpetine in se okopajte v Kleopatrinem bazenu, v katerem so se nekoč kopali Rimljani. Vsekakor dogodivščina, ki je med počitnicami v Turčiji ne gre zamuditi!

Fotogalerija 1 / 2 / 2

Počitnice v Egiptu – kjer sonce razvaja skozi vse leto

Egipt na geografski karti leži še nekoliko južneje kot Turčija, zato se lahko pohvali s prijetno toplim vremenom skozi vse leto. Tudi med slovenskimi počitnikarji je že desetletja še posebej priljubljena Hurgada, kjer lahko doživite popolno kombinacijo oddiha in stika z lokalnim prebivalstvom.

Foto: Shutterstock/Počitnice.si

Večina namestitev ponuja storitev all inclusive, kar pomeni, da lahko počitnice preživite točno tako, kot se za popoln oddih spodobi: brez stresa, brez skrbi, popolnoma sproščeno! Številni hoteli so opremljeni z vodnimi parki, nekatere obdaja celo lasten koralni greben, povsod se lahko pohvalijo z bogatim dnevnim ter večernim animacijskim programom, najmlajši pa se lahko vsak dan zabavajo v otroških klubih.

Počitnice v Hurgadi so idealna izbira za vse generacije: tako za pare in mlade družine, ki si želijo akcije skozi ves dan, kot tudi za posameznike in seniorje, ki hlepijo po počitku ter popolni sprostitvi ob poležavanju na plaži ali ob bazenu z osvežilno pijačo v roki.

Foto: Shutterstock/Počitnice.si

ezervirajte svoje sanjske počitnice all inclusive še danes. 01/280 30 00 ali pošljite povpraševanje na najugodnejše ponudbe all inclusive za nepozaben oddih v Hurgadi! Privoščite si zimski oddih v mističnem arabskem svetu Egipta s Počitnice.si in r Uporabite iskalnik , pokličiteali pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si s svojimi željami glede odhodnega letališča, namestitve ter števila potnikov in že v nekaj urah boste na e-naslov prejeliza nepozaben oddih v Hurgadi!

Če vas je strah, da bi vas lahko pozimi v Egiptu zeblo, kar je sicer malo verjetno, imate v Hurgadi vedno na voljo kopico aktivnosti za vse generacije in okuse. Ljubitelji zgodovine in raziskovanja si boste zagotovo želeli ogledati piramide v glavnem mestu Kairo, v Luxorju pa vas bodo navdušili največji egiptovski tempelj Karnak, Dolina kraljev, tempelj vladarice Hačepsut ter Memnonova kolosa, ki stojita na vhodu v Dolino kraljev.

Foto: Shutterstock/Počitnice.si

Avantur in zabave željni počitnikarji se boste na počitnicah v Hurgadi zagotovo podali na katerega od otokov, ki obdajajo Hurgado, in si s postanki sredi morja ogledali pisan podvodni svet Rdečega morja. Z malo sreče boste lahko občudovali jate delfinov v naravnem okolju in morda celo zaplavali z njimi. Za adrenalinske navdušence pa bo kot nalašč izlet v puščavo, kjer se boste zabavali med vožnjo s štirikolesniki in buggyji, nato pa se lahko z džipi podate na divjo avanturo, katere cilj bo vasica beduinov – arabske nomadske etnične skupine, ki živi daleč stran od sodobnega sveta.

Fotogalerija 1 / 3 / 3

01/280 30 00 in si zagotovite sanjski oddih po izjemno ugodni ceni! Privoščite si edinstveno razvajanje all inclusive in si zagotovite največ za svoj denar. Izkoristite do 30 odstotkov popusta na zgodnje prijave za letovanje v Turčiji in Egiptu za prihajajoči jesen in zimo! Ekskluzivno ponudbo first minute za Turčijo najdete TUKAJ , jesenski oziroma zimski oddih v Egiptu pa lahko izberete TUKAJ . Ali pa enostavno pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si ali pokličite nain si zagotovite sanjski oddih po izjemno ugodni ceni!

Naročnik oglasnega sporočila je Turistična agencija Počitnice.si, d. o. o.