Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je danes pred neformalnim zasedanjem zunanjih ministrov v Bruslju dejal, da je predlagal uvedbo sankcij proti članom izraelske vlade, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Borrell naj bi želel sankcionirati skrajno desna ministra Bezalela Smotriča in Itamarja Ben-Gvira. Tudi zunanja ministrica Tanja Fajon se zavzema za sankcije proti Izraelu, pozvala je k takojšnjemu premirju v Gazi in obsodila novo izraelsko vojaško ofenzivo na Zahodnem bregu.

Borrell je poudaril, da na današnjem zasedanju ne bodo sprejemali odločitev na to temo, a je pojasnil, da je sprožil postopke z namenom odpiranja razprave o tem, če bi bile države članice pripravljene na seznam sankcioniranih oseb vključiti izraelske ministre.

Po virih dpa je Borrellov predlog usmerjen proti finančnemu ministru Bezalelu Smotriču in ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gviru.

Skrajno desna izraelska ministra v zadnjih mesecih razburjata z javnimi izjavami in dejanji, usmerjenimi proti Palestincem. Oba sta močna zagovornika nezakonitega naseljevanja zasedenih palestinskih ozemelj, vključno z Gazo. V luči trajajoče izraelske ofenzive na palestinsko enklavo sta oba prav tako predlagala omejevanje ali popolno zaustavitev dobav pomoči tamkajšnjemu civilnemu prebivalstvu.

Naseljevanje zasedenih ozemelj in omejevanje dobav humanitarne pomoči v Gazo sta sicer v skladu s trenutnimi politikami izraelske vlade na čelu s premierjem Benjaminom Netanjahujem, a sta omenjena ministra v svojih stališčih in predlogih še bolj radikalna.

Fajonova v Bruslju s pozivom k sankcijam proti Izraelu in premirju v Gazi

Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon bo na današnjem neformalnem zasedanju zunanjih ministrov EU v Bruslju pozvala k takojšnjemu premirju v Gazi, obsodila pa bo tudi novo izraelsko vojaško ofenzivo na Zahodnem bregu in se zavzela za sankcije proti Izraelu.

Ob prihodu na zasedanje v Bruslju je poudarila, da so razmere v regiji Bližnjega vzhoda, še posebej spričo humanitarne katastrofe v Gazi, "močno zaskrbljujoče".

"Pozvala bom k nujnemu začasnemu premirju, k premorom, da bi lahko izvedli cepilne akcije za zaščito otrok proti boleznim," je povedala. Zagotovila je, da bo Slovenija nadaljevala svoja prizadevanja za končanje vojne v Gazi, za zaščito civilistov, za izpustitev talcev in za rešitev dveh držav, da bi pridobili čim večje število zaveznikov za priznanje Palestine.

Kot je še dejala Fajonova, tudi vabilo nekdanji izraelski zunanji ministrici Cipi Livni na Blejski strateški forum (BSF), ki je v minulih dneh naletelo na kritike stranke Levica in civilnodružbenih gibanj, ne spreminja stališča Slovenije do vojne v Gazi. Prav tako ni v nasprotju s priznanjem Palestine.

"Blejski strateški forum je platforma, ki naj bi združevala različna mnenja in sooblikovala neke poglede na prihodnost. Tako da jaz upam, da se bodo te strasti umirile. Mi se pogovarjamo z vsemi stranmi, v nobenem primeru pa to ne spreminja stališča Slovenije do konflikta v Gazi," je poudarila.

"Tudi danes bom dodatno jasno obsodila Izrael zaradi nove vojaške ofenzive na Zahodnem bregu, pozvala k zaostrovanju sankcij zoper Izrael in k takojšnjemu premirju, zaustavitvi vojne, zaustavitvi pobijanja civilistov in pa zaščiti otrok," je še povedala Fajonova.

Slovenija bo po njenih besedah konfliktom po svetu in zaščiti civilistov veliko pozornosti namenila tudi v okviru svojega enomesečnega predsedovanja Varnostnemu svetu Združenih narodov, ki ga bo uradno prevzela 1. septembra.