Netanjahu provocira z resolucijo o Palestini kot eksistenčni grožnji?

Evropska unija obžaluje četrtkovo resolucijo izraelskega parlamenta o nasprotovanju ustanovitvi palestinske države, tudi če bi bil to del dogovora z izraelskimi oblastmi, je sporočil urad visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella. "V mednarodni skupnosti obstaja trdno soglasje, da je rešitev dveh držav edina trajno vzdržna rešitev, ki bo zagotovila mir in varnost na Bližnjem vzhodu," so sporočili iz Borrellovega urada.