Pomol, prek katerega bi lahko v Gazo dostavili velike količine humanitarne pomoči, se je soočal s težavami od samega začetka, ko so ga začeli nameščati sredi maja letos. Visoki valovi so ga večkrat razbili in so ga morali ponovno sestavljati, vendar pa so po Cooperjevih besedah v Gazo prek njega vseeno dostavili devet tisoč ton pomoči v 20 dneh, kolikor je deloval, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Misija pomorskega povečanja pomoči, ki je vključevala pomol, je končana, zato pomol ni več potreben. Zdaj prehaja v pristanišče v Ašdodu v Izraelu, ki ponuja bolj trajnostno pot," je povedal Cooper.

Po tej poti je šlo več kot tisoč ton pomoči

Dostava iz Cipra v Ašdod in nato v severno Gazo se je že začela, v zadnjih tednih pa je po tej poti šlo več kot tisoč ton pomoči, je dejal Cooper in dodal, da je projekt stal manj od predvidenih 230 milijonov dolarjev.

Že maja je pomol poškodovalo slabo vreme in so ga morali odstraniti in popraviti. Junija so ga v pričakovanju neurja ponovno razstavili in prestavili v Ašdod.

Biden: Razočaran sem, da nekatere stvari, ki sem jih predlagal, niso bile tako uspešne

Biden je projekt pomola napovedal med marčevskim govorom o položaju v državi, ko je Izrael po kopnem oviral dostavo pomoči v Gazo, kjer izvaja vojaško ofenzivo proti gibanju Hamas.

"Postavitev tega pomola je pomagala zagotoviti izraelsko zavezo za odprtje dodatnih prehodov v severno Gazo," je nedavno novinarjem povedala namestnica tiskovnega predstavnika Pentagona Sabrina Singh.

"Razočaran sem, da nekatere stvari, ki sem jih predlagal, niso bile tako uspešne, na primer pristanišče, ki smo ga priključili Cipru – upal sem, da bo uspešnejše," pa je o projektu pred dnevi dejal Biden.