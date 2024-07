Netanjahu ni prepričan o smrti vojaškega poveljnika Hamasa

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je izjavil, da njegova vlada ni z gotovostjo prepričana, da je bil v sobotnem napadu na begunsko taborišče na jugu Gaze ubit vojaški poveljnik Hamasa Mohamed Deif. Da je bil ubit poveljnik, so zavrnili tudi pri Hamasu. V napadu je bilo po zadnjih podatkih ubitih 92 ljudi, še 300 je ranjenih.

"Izrael je danes napadel Gazo, da bi odstranil Mohameda Deifa in njegovega namestnika Rafa Salamo," je izjavil Netanjahu nekaj ur po napadu na begunsko taborišče v naselju Al Mavasi v bližini mesta Han Junis na jugu Gaze. Dodal je, da ni gotovo, da so ju odstranili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Predstavnik palestinskega islamističnega gibanja Hamas je danes sporočil, da Deif ni bil ubit.

So pa pri gibanju pozno v soboto sporočili, da so se umaknili iz pogajanj o premirju v Gazi. Kot razlog so navedli, da Izrael ni resen glede pogajanj, saj jih ovira, obenem pa Hamas nasprotuje "trajajočemu masakru neoboroženih civilistov".

Število smrtnih žrtev sobotnega napada se je povzpelo na 92

Število smrtnih žrtev sobotnega napada se je po zadnjih podatkih ministrstva za zdravje v enklavi, ki ga upravlja palestinsko gibanje Hamas, povzpelo na 92, še 300 je bilo ranjenih. Veliko med njimi jih je v kritičnem stanju.

Po podatkih Agencije ZN za palestinske begunce (UNRWA) je na območju Al Mavasija 1,5 milijona ljudi. Izrael je namreč območje označil za varno in civilistom na drugih območjih Gaze naročil, naj se zaradi varnosti odpravijo tja.

Netanjahu je vodjo vojaškega krila Hamasa Deifa v soboto označil za načrtovalca in vodjo napada na Izrael 7. oktobra lani. Obljubil je, da bo uničil Hamas in vrnil vse talce iz Gaze. Dodal je, da k temu prispeva tudi ta operacija, "ne glede na to, kakšni bodo njeni rezultati".

Od začetka izraelske ofenzive v Gazi je po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje umrlo najmanj 38.443 ljudi, več kot 88 tisoč je bilo ranjenih.