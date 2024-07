V izraelskih napadih ponoči ubitih najmanj 30 ljudi

Po navedbah zdravstvenega ministrstva je bilo v izraelskih napadih ubitih 32 ljudi, večinoma žensk in otrok. Mediji, povezani s palestinskim islamističnim gibanjem Hamas, so poročali o več kot 70 zračnih napadih vzdolž enklave, vključno z napadi na cilje v mestu Gaza, begunskem taborišču Nuseirat, Han Junisu in Rafi.

Izraelska vojska je medtem sporočila, da nadaljuje operacije v Rafi in da je v preteklem dnevu v spopadih in napadih ubila številne palestinske borce ter uničila njihovo infrastrukturo.

Izraelska letala so napadla tudi cilje v Beit Hanunu

Izraelska letala so po navedbah vojske napadla tudi cilje v Beit Hanunu na skrajnem severu enklave, od koder naj bi v četrtek proti južnemu Izraelu poleteli izstrelki, navaja AFP.

Izraelske sile so v več kot devetmesečni ofenzivi v Gazi po zadnjih podatkih skupno ubile že najmanj 38.345 ljudi, še več kot 88 tisoč je ranjenih. Dejansko število ubitih je ob na tisoče pogrešanih verjetno še mnogo višje.

Davek med civilisti terjajo tudi lakota, bolezni in splošno pomanjkanje, ki vlada spričo izraelskega obleganja in blokad dobav humanitarne pomoči.