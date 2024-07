Slovenski veleposlanik v Varnostnem svetu (VS) Združenih narodov Samuel Žbogar je na današnji odprti seji o položaju na Bližnjem vzhodu, ki jo je sklicala Rusija, predlagal VS, naj k reševanju krize v Gazi pristopi v treh korakih. Najprej prekinitev ognja, nato politični proces, ki mu bo sledila obnova Gaze.

Veleposlaniki članic VS ZN in drugi, ki se udeležujejo današnje odprte razprave o položaju na Bližnjem vzhodu, so opisovali trpljenje zaradi vojne, ki je izbruhnila po napadu pripadnikov gibanja Hamas na Izrael oktobra lani. Več jih je znova pozvalo k prekinitvi sovražnosti in rešitvi dveh držav.

Slovenski veleposlanik Samuel Žbogar je ob tem predlagal, naj VS sprejme pristop v treh stopnjah.

Prvi korak je takojšnja prekinitev ognja ob spoštovanju resolucij VS in odredb Meddržavnega sodišča. Drugi korak bi moral biti obnovljen politični proces, ki bi pripeljal do rešitve z dvema državama. Za to je po Žbogarjevih besedah potrebna mednarodna mirovna konferenca.

Tretji korak je obnova Gaze, za kar je potrebna močna palestinska uprava, ki bo sposobna izpeljati notranje reforme.

Zasedanje sicer vodi ruski zunanji minister Sergej Lavrov, ki je med drugim spomnil na zgodovinsko podporo svoje države Izraelu in Palestini.

Ob tem je za spopade in razmere v regiji ponovno okrivil zahodne države na čelu z ZDA. "Kolonialna preteklost Bližnjega vzhoda in severne Afrike ostaja breme za države v regiji. Položaj se je zaradi novih geopolitičnih poskusov Zahoda še poslabšal," je dejal.

Grožnja regionalne vojne se nadaljuje

VS je s položajem na terenu seznanil Courtenay Rattray, vodjo kabineta generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa. Med drugim je dejal, da je javni red v Gazi propadel, sistem humanitarne podpore je pred propadom, praktično vsi prebivalci Gaze so razseljeni, grožnja širše regionalne vojne pa se nadaljuje.

Palestinski predstavnik Rijad Mansur je dejal, da se bo to, kar se dogaja v Gazi, zapisalo v zgodovino kot najbolje dokumentirani genocid. Izrael je obtožil, da je ustvaril humanitarno katastrofo, pri čemer tudi lakoto uporablja kot orožje.

Predstavnik Izraela je medtem kritiziral zlasti Iran in ga obtožil, da je obseden s pobijanjem Judov, predstavnica ZDA pa je izpostavila prizadevanja svoje države, Katarja, Egipta in drugih partnerjev za takojšnjo prekinitev ognja, izpustitev talcev ter povečanje pomoči Palestincem v stiski.

Predstavnik Kitajske je dejal, da Gaza potrebuje upanje na mir, in pozval Izrael, naj prekine vse vojaške operacije v Gazi ter preneha s kolektivnim kaznovanjem.