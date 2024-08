"Ukrajinska ofenziva v Kursku je hud udarec za narativ ruskega predsednika Putina," je na družbenem omrežju X zapisal prvi mož evropske diplomacije, ki se je danes po telefonu pogovarjal z ukrajinskim zunanjim ministrom Dmitrom Kulebo.

Pozval je k odpravi omejitev pri ukrajinski uporabi zahodnega orožja, češ da bi imelo to več pomembnih učinkov. Po njegovi oceni bi okrepilo ukrajinsko samoobrambo, obvarovalo življenja, zmanjšalo uničenje v Ukrajini in pospešilo mirovna prizadevanja.

Po navedbah zunanjega ministrstva v Kijevu je Ukrajina v okviru ofenzive v regiji Kursk dosegla večje ozemeljske pridobitve od tistih, ki so jih ruske sile letos dosegle na bojiščih v Ukrajini, poroča agencija Reuters. Foto: Reuters

Ukrajinske sile naj bi medtem v regiji Kursk z ameriškim orožjem uničile več pontonskih mostov. "Kam 'izginejo' ruski pontonski mostovi v regiji Kursk? Operativci jih uničijo," je na družbenem omrežju Telegram sporočila ukrajinska vojska.

Rusija v bližini Moskve sestrelila več ukrajinskih brezpilotnih letalnikov

Ruske sile so zgodaj davi sestrelile najmanj 11 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov, ki so bili na poti proti Moskvi. Več dronov so sestrelili še v regijah Tula in Brjansk, nad Rostovom pa so sestrelili raketo. Poročil o škodi ali žrtvah ni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Župan Moskve Sergej Sobjanin je sporočil, da je bilo na poti proti prestolnici deset brezpilotnih letalikov, ki so jih sestrelili. Nekateri so strmoglavili le nekaj deset kilometrov od Moskve.

"To je eden največjih poskusov napada na Moskvo z brezpilotnimi letalniki doslej," je dejal.

Rusko obrambno ministrstvo je potrdilo sestrelitev 45 brezpilotnih letalnikov, med njimi 11 v moskovski regiji. Prvega od teh, ki so leteli proti Moskvi, so sestrelili davi v bližini prestolnice nekaj minut po 3. uri. Po prvih ocenah ostanki sestreljenih brezpilotnih letalnikov niso povzročili materialne škode ali ranili ljudi, poroča španska tiskovna agencija Efe.

V obmejni regiji Brjansk so sestrelili 23 brezpilotnih letalnikov. Medtem je bila raketa sestreljena v regiji Rostov na jugu Rusije. Po prvih ugotovitvah v nobenem od primerov ni bilo žrtev in uničenja.

Ukrajinske oblasti se na navedbe za zdaj niso odzvale.

Od ruske invazije februarja 2022 Ukrajino dnevno napadajo ruske letalske sile. Ponoči so med drugim o eksplozijah poročali tudi iz zahodne ukrajinske regije Hmelnicki.



Ukrajina je medtem v zadnjih mesecih predvsem okrepila napade na energetsko infrastrukturo Rusije, v zadnjih tednih pa napreduje s kopensko ofenzivo v ruski regiji Kursk.

Ruska vojska zavzela novo vas v regiji Doneck

Ruska vojska še naprej prodira na vzhodu Ukrajine, kjer je zavzela vas Zelane v regiji Doneck, je danes sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Ruske sile so prav tako izvedle nove napade z raketami in brezpilotnimi letalniki na več ukrajinskih regij, pri čemer jih je zračna obramba večino sestrelila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vas Zelane leži med mestoma Doneck in Pokrovsk na odseku fronte, kjer trenutno potekajo najhujši spopadi. Z zavzetjem vasi Rusija tako nadaljuje prodor na vzhodu Ukrajine, od koder že več tednov poroča o napredovanju svojih sil.

Nedavno so namreč ruske sile zavzele vas Sviridonivka ter kraja Zalizne in Nju Jork v Donecku. S tem se približujejo strateško pomembnemu Pokrovsku, kjer so oblasti v ponedeljek odredile evakuacijo družin z otroki. Pokrovsk leži na ključni poti za oskrbo ukrajinskih enot in mest na vzhodni fronti ter je že dolgo tarča ruske vojske.

Zaradi ukrajinske ofenzive v delu Kurska preložili lokalne volitve

Osrednja ruska volilna komisija je danes odločila, da bodo zaradi ukrajinske ofenzive v sedmih občinah v ruski regiji Kursk preložili volitve v lokalne svete. Na družbenem omrežju Telegram je sporočila, da jih bodo izvedli, ko bodo volivcem lahko zagotovili popolno varnost. V preostalem delu regije pa bodo izvedeli volitve regionalnega guvernerja.

Po več kot dveh letih, odkar je Rusija začela invazijo na Ukrajino, je Kijev 6. avgusta letos nepričakovano sprožil kopensko ofenzivo na obmejno rusko regijo Kursk, med katero je po lastnih navedbah prevzel nadzor nad 93 mesti in 1.250 kvadratnimi kilometri ozemlja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je kot cilj ofenzive, zaradi katere so iz treh ruskih obmejnih regij evakuirali več kot 122 tisoč ljudi, izpostavil vzpostavitev tamponskega območja pred ruskimi napadi. Foto: Reuters

V številnih ruskih regijah so med 6. in 8. septembrom načrtovane regionalne volitve, na katerih bodo volili guvernerje in člane regionalnih parlamentov. Volivci na območjih ob meji, vključno z regijami Kursk, Belgorod in Brjansk, pa se bodo lahko na volišča podali predčasno. Predčasne volitve se bodo začele 28. avgusta, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Predsednica regionalne volilne komisije Tatjana Malakhova je po poročanju ruskih tiskovnih agencij danes povedala, da želijo volilne delavce na voliščih v Kursku opremiti z zaščitnimi jopiči in čeladami. Za volivce, ki so pobegnili iz regije, pa bodo postavili dodatna volišča v drugih delih države.