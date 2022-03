Poljski zvezdnik Robert Lewandowski je blestel na povratnem dvoboju osmine finala lige prvakov. Bayernu je do visoke zmage nad Salzburgom, bilo je kar 7:1, pomagam s tremi zadetki in asistenco. Dosegel je rekord lige prvakov, saj je za hat-trick potreboval le 22 minut, v zgodovino pa se je pri poražencih vpisal tudi Benjamin Šeško. Postal je prvi slovenski najstnik, ki je zaigral v izločilnem delu lige prvakov.

Drzne napovedi Salzburga o tem, da bi lahko Bayernu prekrižal načrte in se z najmlajšo zasedbo lige prvakov uvrstil med najboljših osem, so v torek zvečer, ko je začel mleti bavarski nogometni stroj, izzvenele v prazno. Nemški velikan je ponižal sosede iz Avstrije, zmagal je kar s 7:1. Zmago s ''čarobno'' sedmico, že sedmo tekmo v zgodovini lige prvakov, na kateri je Bayern dosegel vsaj sedem zadetkov (to je absolutni rekord tekmovanja), pa je zaznamoval zlasti Robert Lewandowski. Poljski zvezdnik, ki v zadnjih dneh neprestano opozarja na grozote, s katerim se po ruski vojaški invaziji spopada Ukrajina, je prispeval tri zadetke in asistenco. To je bil njegov jubilejni stoti nastop v ligi prvakov.

Popravil rekord Simoneja

33-letni Lewy je v ligi prvakov dosegel že 85 zadetkov. Foto: Reuters Na srečanju, na katerem so si prvo priložnost za zadetek priigrali gostje, je začel kmalu rešetati mrežo Salzburžanov. Za tri zadetke je potreboval le 22 minut in 18 sekund ter postavil nov rekord lige prvakov. Postal je strelec najhitrejšega hat-tricka in izboljšal podvig nekdanjega italijanskega zvezdnika Marka Simoneja, ki je pred 26 leti v dresu Milana zatresel trikrat mrežo Rosenborga v uvodnih 24 minutah.

Lewandowski je najprej dvakrat zadel v polno z bele točke, obakrat po prekršku, ki ga je nad njim storil Maximilian Wöber. Postal je prvi nogometaš, ki se dokazuje v petih najmočnejših ligah v Evropi, z vsaj 40 doseženimi zadetki v tej sezoni. Postal je tudi najboljši strelec v tej sezoni. Zdaj je že pri 12 zadetkih, prihodnji teden pa ga lahko ujame ali celo prehiti napadalec Ajaxa Sebastien Haller (11 golov), ki bo v Amsterdamu pričakal Benfico.

Tri manj od Messija, kar 17 od Ronalda Lewy je v ligi prvakov dosegel že 85 zadetkov. Zanje je potreboval sto nastopov, tri manj od Lionela Messija in 17 manj od rekorderja Cristiana Ronalda, ko sta zvezdnika iz Argentine in Portugalske dosegla omenjeno številko.

Nazadnje so skoraj toliko zadetkov prejeli leta 2020

Lewandowski je trikrat v polno zadel v časovnem intervalu 11 minut, kar pa ni rekord lige prvakov. Ta še naprej ostaja v rokah Francoza Befatimbija Gomisa, ki je pred 11 leti kot napadalec Lyona zatresel mrežo zagrebškega Dinama v razmiku osmih minut. Zanimivo, tudi takrat, igralo se je na stadionu Maksimir, je bil končni rezultat dvoboja 7:1, le da v korist gostov.

Ko sta se Benjamin Šeško (levo) in ekipa ogrevali pred srečanjem, sta bili še polni dobre volje. Foto: Guliverimage

V torek je s 7:1 zmagal gostitelj in upravičil vlogo favorita. Bayern je z dovršeno predstavo, ki je mejila na popolnost, dokazal, kako še naprej spada med osrednje favorite za osvojitev evropskega naslova. Če so Bavarci pred tremi tedni v Salzburgu pokazali nekaj slabosti in se porazu izognili šele z zadetkom v zadnji minuti, so tokrat povsem nadigrali ambiciozne rdeče bike. Ti so v domačem prvenstvu mogočni gospodarji, pogosto premagujejo tekmece z visokimi razlikami, tokrat pa so sami občutili, kako boleče je zapuščati igrišče s tako visokim zaostankom.

Nato so proti Bayernu prejeli kar sedem zadetkov in vpisali z naskokom najhujši poraz sezone. Foto: Reuters

Odkar se pri Salzburgu dokazuje slovenski reprezentant Benjamin Šeško, niso rdeči biki še nikoli izgubili s tako veliko razliko. Nazadnje so približno toliko zadetkov prejeli 3. novembra 2020, ko so doma v ligi prvakov ostali praznih rok (2:6) prav proti Bayernu.

Nagelsmann očaran nad predstavo varovancev

Julian Nagelsmann ostaja v boju za evropsko krono. Foto: Reuters ''Danes nam je bila, za razliko od tekme v Salzburgu, naklonjena tudi sreča. Stvari so šle v našo korist. Po petih minutah bi lahko zaostajali z 0:1, splošno gledano pa smo bili vendarle veliko boljši,'' je na nepredvidljivost nogometa opozoril Thomas Müller, ki je v drugem polčasu prispeval dva zadetka in sodeloval pri strelskem festivalu Bayerna. Müller je sicer osmoljenec zadnjega dvoboja v bundesligi, kjer je Bayern po njegovem avtogolu, sploh prvim, odkar igra tekme nemškega prvenstva, doma remiziral z Bayerjem (1:1).

''Tehnično smo odigrali tekmo brezhibno. Neverjetno. S čudovitim nogometom smo dobili odprte priložnosti, ki pa jih nismo izkoristili. A še vedno smo dosegli kar sedem zadetkov,'' je bil zadovoljen mladi strateg Bayerna Julian Nagelsmann.

Trener Salzburga: Tega nam ne more nihče vzeti

Benjamin Šeško, na fotografiji v dvoboju z Leroyem Sanejem, strelcem zadnjega gola za Bayern, je odigral 28 minut. Foto: Guliverimage Njegov stanovski kolega pri Salzburgu in rojak Matthias Jaissle je v 62. minuti, ko so gostje že zaostajali z 0:5 in se spogledovali s katastrofalnim porazom, podal priložnost Šešku. Mladi slovenski napadalec se je tako vrnil po poškodbi, ki ga je v začetku spomladanskega dela oddaljila od igrišč. Moč Bayerna je tako na igrišču izkusil tudi slovenski najstnik, ki se nahaja na radarju številnih evropskih velikanov, med morebitnimi snubci, ki se zanimajo za njegove usluge, pa se v nekaterih govoricah omenja tudi Bayern. ''Težko je, tak poraz boli, a moramo iz njega izluščiti pozitivne stvari. Bili smo najmlajša ekipa, ki se je uvrstila v osmino finala. Tega nam ne more nihče vzeti,'' je po boleči "učni uri" na Bavarskem izpostavil trener Salzburga.

O tem, kako mlado in obetavno ekipo ima avstrijski prvak, dokazuje tudi to, da je častni zadetek za goste dosegel komaj 18-letni Danec Maurits Kjaergaard. Popravil je ''starostni'' rekord slovitega rojaka Christiana Eriksena, ki je v ligi prvakov zadel v polno pri 19 letih in 246 dneh. Tako je postal najmlajši danski strelec v najmočnejšem tekmovanju.

Slovenija še ni imela mlajšega

Zgodovino pa je v Münchnu pisal tudi Benjamin Šeško, ki bo konec maja dopolnil 19 let. Postal je prvi slovenski najstnik, ki je zaigral v izločilnem delu lige prvakov. Pred njim je bil slovenski rekorder Jan Oblak, ki je za Atletico leta 2014 proti Bayerju branil pri 22 letih. Pa preostali slovenski nogometaši, ki so zaigrali v izločilnem delu lige prvakov?

Šeško je prvi slovenski najstnik, ki je zaigral v izločilnem delu nogometne lige prvakov. Foto: Guliverimage

Ni jih veliko, Šeško je postal šele osmi v zgodovini. Ko je Kevin Kampl prvič v karieri spomladi zaigral v ligi prvakov, je imel 24 let, Zlatko Zahović, še do danes najboljši strelec slovenske reprezentance, pa tudi najboljši slovenski strelec v ligi prvakov (11 zadetkov), je takšen privilegij prvič občutil pri 25 letih, Mirnes Šišić je bil proti Chelseaju, ko je leta 2008 v Londonu v dresu Olympiakosa iz Pireja odigral 14 minut, star 26 let, ko pa je Miran Pavlin v drugem delu tekmovanja lige prvakov pred 19 leti zaigral proti madridskemu Realu in Panathinaikosu, je bil star okroglih 30 let.

Josip Iličić, donedavni najstarejši Slovenec, ki je zaigral v izločilnem delu lige prvakov, je bil v začetku leta 20202, ko je na dveh tekmah proti Valencii dosegel kar pet zadetkov, star 32 let. Z naskokom najstarejši Slovenec, ki je zaigral v izločilnem delu lige prvakov, pa je postal Samir Handanović.

Samir Handanović v torek ni prejel nobenega zadetka na Anfieldu, a je Inter vseeno izpadel iz lige prvakov. Foto: Reuters

Pri 37 letih je z Interjem junaško izpadel proti Liverpoolu, na povratnem dvoboju na Anfieldu je celo zadržal mrežo nedotaknjeno (imel je veliko sreče, saj so rdeči trikrat zatresli okvir njegovih vrat), a tudi to ni bilo dovolj za napredovanje (0:1), saj je angleški velikan pred tremi tedni na San Siru zmagal z 2:0.

Tako ostaja izmed slovenskih legionarjev v igri za napredovanje v četrtfinale lige prvakov le še Oblak. Prihodnji teden bo z Atleticom gostoval na Old Traffordu …