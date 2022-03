Lewandowski prekinil pogodbo s kitajskim velikanom, ki pomaga Rusiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zvezdnik poljske nogometne reprezentance in Bayerna Münchna Robert Lewandowski je pretrgal vezi s pokroviteljem Huaweiem. Lewandowski se je za prekinitev pogodbe odločil, potem ko so se pojavile trditve, da kitajski tehnološki velikan med rusko invazijo na Ukrajino pomaga Rusiji pri varovanju mreže pred spletnimi napadi.

"Danes smo sprejeli odločitev, da prekinemo marketinško sodelovanje med Robertom Lewandowskim in blagovno znamko Huawei," je v izjavi za francosko tiskovno agencijo AFP dejal nogometašev agent Tomasz Zawislak, ne da bi navedel razlog za prekinitev. "Zato je bilo izvajanje vseh naših promocijskih storitev prekinjeno," je dodal Zawislak.

Medtem pa poljski mediji poročajo, da je odločitev Roberta Lewandowskega povezana z nedavnim člankom v britanskem dnevniku Daily Mail, ki je obtožil kitajski Huawei, da je pomagal Rusiji varovati internet pred napadi proukrajinskih hekerjev.

Upa, da bo ves svet podprl Ukrajino

"Svet ne more le mirno opazovati tega, kar se tam dogaja. Upam, da bo ves svet podprl Ukrajino," je Lewandowski javno izrazil podporo Ukrajini. Foto: Reuters Huawei je v zelo kratki izjavi potrdil konec partnerstva z Lewandowskim. "Huawei CBG Poljska obžaluje konec partnerstva z Robertom Lewandowskim. Cenimo leta našega sodelovanja in mu želimo veliko uspeha v prihodnosti," so zapisali pri Huaweiu v sporočilu za AFP. Poljska podružnica kitajskega podjetja je sicer navedbe Daily Maila zavrnila kot "lažne novice".

Lewandowski je tudi javno izrazil podporo prebivalcem sosednje Ukrajine po ruski invaziji, med tekmo pa je nosil trak v ukrajinskih barvah. "Svet ne more le mirno opazovati tega, kar se tam dogaja. Upam, da bo ves svet podprl Ukrajino," je dejal najboljši igralec Fife za leti 2020 in 2021.

Bayern je na prvi tekmi osmine finala lige prvakov remiziral v Salzburgu, izenačujoči zadetek pa je v zadnji minuti dosegel Francoz Kingsley Coman. Foto: Reuters

Napadalca Bayerna čaka danes pomembna naloga v ligi prvakov. Nemški prvak bo v Münchnu na povratnem srečanju osmine finala lige prvakov gostil Salzburg, pri katerem se dokazuje tudi nadarjeni slovenski najstnik Benjamin Šeško. Prva tekma se je pred tremi tedni v Mozartovem mestu končala z 1:1.