Oblaka selijo v Anglijo, Ronaldo nagovoril navijače

Atletico in Manchester United sta se pred tremi tedni v prvi tekmi osmine finala lige prvakov v Madridu razšla brez zmagovalca (1:1). O četrtfinalistu se bo tako odločalo na Old Traffordu, na kultnem stadionu Manchester Uniteda, ki je konec prejšnjega tedna z navdušenjem pozdravilo zmago v derbiju nad Tottenhamom (3:2), ki jo je zaznamoval hat-trick Cristiana Ronalda.

37-letni Portugalec je z njim končal skromno strelsko bero, saj je pred tem na desetih tekmah zadel le enkrat, česar v bogati karieri ni bil vajen. Danes se mu obeta priložnost, da obogati strelsko statistiko. V goste prihaja tekmec, proti kateremu je v dresih Reala in Juventusa dosegel že 25 zadetkov. Atletico je v Evropi izločil že štirikrat, njegovo mrežo je dvakrat zatresel tudi v finalu lige prvakov.

Ronaldo komaj čaka začetek dvoboja

"To je dan, ki smo ga vsi čakali. Obeta se priložnost, da svetu pokažemo, zakaj Old Trafford slovi kot Gledališče sanj. Poustvarimo skupaj ozračje, ki smo ga videli na zadnji tekmi s Tottenhamom, in ohranimo sanje o osvojitvi lige prvakov. Smo Manchester United. Naredimo to skupaj. Gremo, Devils,'' je CR7, ki je nedavno postal tudi svetovni rekorder po številu zadetkov za klub in reprezentanco, prek Instagrama nagovoril privržence rdečih vragov.

V tej sezoni je v ligi prvakov dosegel šest zadetkov in rekordno bero povišal že na 139, s čimer je absolutni rekorder tekmovanja. Najbližji zasledovalec Lionel Messi na večni lestvici strelcev lige prvakov zaostaja 16 zadetkov, a je za razliko od izkušenega Portugalca že izpadel iz igre za evropski naslov, saj je PSG doživel razočaranje proti Realu. Bi lahko njegovo usodo podoživel tudi Ronaldo in tudi sam izpadel proti tekmecu iz španske prestolnice?

Na prvi tekmi osmine finala lige prvakov je v sedmi minuti zadel napadalec Atletica Joao Felix. Foto: Reuters

To bo znano zvečer. Navijače je prosil, da podprejo United, in ohranijo rdeče vrage v igri za evropsko krono. Ligo prvakov je osvojil že petkrat. To je še edino tekmovanje, ki ga lahko United v tej sezoni osvoji. Ker pa velja podobno tudi za Atletico, bo danes na Old Traffordu potekal dvoboj evropskih velikanov z izrazito velikim vložkom.

Oblak poleti po stopinjah Trippierja? Odkupna klavzula za Jana Oblaka v pogodbi z Atleticom znaša 120 milijonov evrov. Foto: Guliverimage Pred gostovanjem Atletica v Angliji je posebne pozornosti deležen tudi Jan Oblak. Kapetan slovenske izbrane vrste ima pogodbo z Atleticom do poletja 2023. Zanj že dolgo vlada zanimanje določenih angleških velikanov, po poročanju Goala pa ga bo skušal to poletje v svoje vrste pripeljati tudi Newcastle. Bogati klub, ki se je v zimskem prestopnem roku okrepil, med drugim tudi z nekdanjim Oblakovim soigralcem Kieranom Trippierjem, je izboljšal rezultate in si bo v angleškem prvenstvu zagotovil obstanek. Za prihodnost ga vežejo ambiciozni načrti. Podprt s savdskim kapitalom se želi vmešati v boj za angleški vrh, med vratnici pa pripeljati 29-letnega Škofjeločana, ki z Atleticom lovi svoj prvi naslov evropskega prvaka. Zanj so se na Otoku že zanimali Arsenal, Chelsea in Liverpool, omenjal pa se je tudi današnji tekmec Manchester United, zlasti ob scenariju, če bi David de Gea odšel drugam. Španec za zdaj še vedno vztraja v vratih rdečih vragov, danes pa ga čaka velika preizkušnja, saj prihaja motivirani Atletico.

Simeonejeva četa ujela zmagoviti ritem

Atletico je dobil zadnje štiri tekme v la ligi. Foto: Reuters Atletico v zadnjem času igra vse bolje. Na zadnjih petih tekmah ni doživel poraza. V španski ligi je nanizal štiri zmage, premagal Osasuno, Celto, Betis in Cadiz, na omenjenih tekmah pa prejel le dva zadetka. Na lestvici se je povzpel na četrto mesto, ki omogoča druženje z evropsko elito tudi v prihodnji sezoni. Ko se je prejšnji mesec pomeril z Unitedom v Madridu, je dolgo časa vodil. V sedmi minuti je zadel Portugalec Joao Felix, a je nato v 80. minuti izenačil rezervist Manchester Uniteda, švedski najstnik Anthony Elanga.

Španec Marcos Llorente pred gostovanjem v Manchestru opozarja, naj se nogometaši Atletica ne osredotočajo preveč na Ronalda, saj bi lahko v tem primeru gostitelji izkoristili druga orožja, ki bi lažje prišla do izraza.

Ronaldo je v ligi prvakov v bogati karieri dosegel že 139 zadetkov! Foto: Reuters

Na zadnji tekmi proti Tottenhamu sta pri Unitedu zaradi okužbe s covid-19 manjkala Bruno Fernandes in Luke Shaw. Portugalec je že nared, včeraj je bil negativen na testiranju in se že pridružil soigralcem na treningu, nastop Angleža pa je še pod vprašajem. Pri Atleticu bodo najverjetneje manjkali trije "prvokategorniki". To so Yannick Carrasco, Thomas Lemar in Mario Hermoso.

Če v rednem delu srečanja ne bo zadetkov (0:0), se bo zaradi odpravljenega pravila Evropske nogometne zveze (Uefa) pomembnosti zadetkov v gosteh igral podaljšek. Tako bo v primeru vseh neodločenih rezultatov po 90 minutah (0:0, 1:1, 2:2 ...), tako da obstaja možnost, da bo četrtfinalist lige prvakov na Old Traffordu znan šele blizu polnoči.