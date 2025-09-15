Električni SUV za dolge poti: doseg nad 600 km in ultra hitro polnjenje

V času, ko se električna mobilnost vse bolj prebija v središče pozornosti, potrošniki ne iščejo več zgolj vozila, ki jih popelje od točke A do točke B. Pričakujejo več. Več udobja, več dosega, več prostora in predvsem več svobode – brez kompromisov. Novi Ford Explorer EV je prav to: odgovor na generacijo voznikov, ki ne pristajajo več na "ali–ali", temveč želijo "vse v enem".

V segmentu električnih SUV, kjer številne znamke še vedno lovijo ravnotežje med dizajnom, zmogljivostjo in uporabnostjo, Ford Explorer stopa samozavestno naprej. Z zasnovo, ki združuje udobje, prostornost in samozavestno zmogljivost, je ustvarjen za dolge poti, družinske avanture in spontane mestne pobege. Kar ga loči od večine tekmecev, ni le njegova izjemna prostornost, temveč tudi učinkovitost polnjenja, ki uporabniku omogoča, da v nekaj minutah pridobi več 100 kilometrov dosega. Explorer se lahko pohvali z dejstvom, da polnjenje na hitrih polnilnicah traja manj časa, hkrati pa ponuja realističen doseg, do 602 kilometra (odvisno od različice). Zato ni presenetljivo, da Ford s tem modelom jasno nagovarja voznike, ki so doslej oklevali – tiste, ki jih je skrb zaradi omejenega dosega odvračala od prehoda na električni pogon. Z novim Explorerjem teh pomislekov ni več. Ostane le še potovanje. PREIZKUSITE GA!

V tej fotozgodbi z vožnjo po Sloveniji bomo pobližje spoznali Explorerjev značaj, njegove uporabniške prednosti in tiho samozavest, s katero se zdaj res lahko odpeljete kamorkoli.

Foto: Jan Lukanović

Zunanjost, ki izraža samozavest in funkcionalnost

Na prvi pogled električni Ford Explorer ne skriva svojega značaja. Njegova zunanjost je sodobna, samozavestna in aerodinamično izčiščena. V osnovi gre za SUV, ki si drzne pokazati svojo moč, a to počne z zadržano eleganco in jasno funkcionalnostjo. Kljub napredni tehnologiji oblikovanje ostaja brezčasno.

Zanj je značilna kompaktnejša oblika, ki se izvrstno znajde v mestnih središčih, hkrati pa ohranja visoko silhueto in prepoznavno SUV-držo. Novi Explorer je avto, ki pritegne pozornost z zrelostjo, samozavestjo in občutkom, da je tu zares za uporabnika.

Foto: Jan Lukanović

Ko se udobje sreča s prostornostjo

V notranjosti novega Ford Explorerja EV se voznik in potniki znajdejo v prostoru, kjer se električna prihodnost sreča z občutkom domačnosti. Kabina je svetla, odprta in premišljeno zasnovana, da vozniku ponudi popoln nadzor, potnikom pa udobje na vseh ravneh.

Foto: Jan Lukanović

Sedeži so prevlečeni z visokokakovostnim materialom Sensico, ki posnema občutek pravega usnja, a je prijazen do okolja. Poleg tega sta sprednja sedeža električno nastavljiva v 12 smereh, z ogrevanjem, prezračevanjem in celo masažno funkcijo za ledveni del, ki je na voljo v Premium stopnji opremljenosti. Tovrstna oprema ni več rezervirana za razred prestiža – zdaj je del serijskega udobja pri električnem SUV, ki postavlja uporabnika na prvo mesto.

Foto: Jan Lukanović

Omeniti velja tudi prostornost, ki jo dopolnjuje praktična MegaConsole, sredinski predal z več kot 17 litri prostornine. Vanj lahko brez težav pospravimo prenosnik, večje steklenice ali vse, kar bi nam sicer ležalo na sedežih. Praktičnih rešitev je v kabini še več: pametno razporejeni predali, držala, integrirani nosilci in možnosti prilagajanja, ki so plod premišljenega oblikovanja.

K občutku odprtosti prispeva panoramska streha, ki v notranjost spusti več naravne svetlobe in ustvarja povezavo z zunanjim svetom. Za piko na i poskrbi ambientalna LED-osvetlitev, ki jo lahko prilagodimo svojemu razpoloženju.

Foto: Jan Lukanović

Notranjost Ford Explorerja ni zgolj prostor za vožnjo, je sodoben bivalni prostor na štirih kolesih, prilagojen tempu sodobnega življenja. Narejen za vse, ki pričakujejo, da bo njihov avto več kot le prevozno sredstvo.

Dovolj prostora za vsako potovanje

Poleg številnih uporabnih rešitev v kabini se Explorer izkaže tudi s prtljažnim prostorom, ki z do 450 litri prostornine omogoča, da s seboj vzamete vse – od športne in otroške opreme do prtljage za konec tedna. Za dodatno udobje poskrbi prostoročno odpiranje prtljažnih vrat, ki jih preprosto odprete z uporabo kretnje – še posebej priročno takrat, ko imate polne roke.

Foto: Jan Lukanović

Tehnologija, ki olajša pot

Tehnologija v novem Explorerju vozniku in potnikom poenostavi življenje – in to počne elegantno, brez napora. V središču digitalne izkušnje je napreden SYNC-zaslon, prek katerega lahko uporabnik dostopa do navigacije, nadzira funkcije vozila ali poveže svoje pametne naprave. Vse je intuitivno, pregledno in odzivno.

Foto: Jan Lukanović

Explorer združuje sodobne digitalne funkcije z izjemno zvočno kuliso z zvočniki B & O – izkušnja, ki ni le udobna, ampak tudi čutna.

V ospredju je svoboda gibanja

A področje, kjer Explorer resnično pokaže svojo tehnološko prednost, je polnjenje. Ford z Explorerjem uvaja uporabniško izkušnjo, ki postavlja v ospredje svobodo gibanja – brez dolgotrajnih postankov in brez skrbi, ali bomo do cilja sploh prišli. Z enim samim kablom lahko dostopate do več kot 600 tisoč javnih polnilnih točk po vsej Evropi, vključno z zmogljivim omrežjem IONITY, ki omogoča ultra hitro polnjenje na hitrih polnilnicah do 400 kW.

Foto: Jan Lukanović

Explorer je serijsko opremljen s kablom Mode 3, ki ga lahko uporabljate na vseh javnih polnilnih mestih z izmeničnim tokom. Doma se lahko vozilo preko ustreznega vmesnika polni prek standardne 230-voltne vtičnice, a še učinkoviteje prek namenske domače polnilne postaje, ki omogoča redno in varno polnjenje čez noč. Tako se lahko vsak dan začne z napolnjenim vozilom.

Hitro polnjenje, ki odpravlja vse skrbi z dosegom

Na poti pride do izraza hitrost, s katero se Explorer polni na hitrih polnilnicah. V približno desetih minutah je mogoče pridobiti do 190 kilometrov dosega, kar je dovolj za večino dnevnih poti ali spontano spremembo načrtov. Polnjenje od 10 do 80 odstotkov traja okrog 25 minut, kar pomeni, da se daljše poti zdaj lahko nadaljujejo skoraj brez prekinitve.

Foto: Jan Lukanović

Pri Explorerju je napredna tehnologija organski del vsakdanje izkušnje. Fordova strategija električne mobilnosti tu ne pomeni zgolj prehoda z goriva na elektriko, pomeni uvedbo nove stopnje udobja, dostopnosti in zaupanja. Z zmogljivim dosegom, široko dostopno infrastrukturo in hitro polnitvijo Explorer odpira vrata v čas, ko je električno vozilo povsem naravna izbira.

Varnost in zaščita na prvem mestu

Električna prihodnost je smiselna le, če je tudi varna. In novi Ford Explorer EV tu ne sklepa kompromisov. Varnost in zaščita sta vgrajeni v vsako njegovo podrobnost – ne kot dodatna oprema, temveč kot temeljna vrednota.

Srce varnostno-zaščitnega sistema predstavlja napreden nabor asistenčnih tehnologij, ki skrbijo, da ste na cesti kar najbolje zaščiteni – ne glede na to, ali se peljete po mestni ulici, avtocesti ali zavitem podeželskem makadamu. Explorer vas spremlja, opozarja, prilagaja svojo vožnjo in posreduje, ko je to potrebno. Vse z enim samim ciljem: da vi in vaši sopotniki ostanete varni.

Foto: Jan Lukanović

Vozniku je v pomoč vrsta inteligentnih sistemov, med njimi Inteligentni prilagodljivi tempomat s Stop&Go funkcijo, ki ohranja ustrezno varnostno razdaljo in po potrebi samodejno prilagodi hitrost. V zahtevnejših pogojih ali med manevriranjem se izkaže 360-stopinjska kamera, ki omogoča popoln pregled nad okolico vozila. Ne gre več le za pomoč pri parkiranju, gre za občutek nadzora v vsakem trenutku.

Foto: Jan Lukanović

Tudi pri osvetlitvi okolice Explorer ne zaostaja. Vgrajeni so prilagodljivi matrični LED-žarometi, ki samodejno prilagajajo svetlobni snop glede na promet, smer vožnje in vremenske pogoje.

Foto: Jan Lukanović

Tehnološko ozadje teh sistemov je impresivno: 12 ultrazvočnih senzorjev, pet kamer in trije radarski senzorji, ki delujejo kot nevidni varnostni ščit okoli vozila. Vsak ima svojo nalogo, vsi skupaj pa si delijo skupno odgovornost – zagotoviti varnost voznika in potnikov, kjerkoli že ste.

Ford Explorer EV ni le še en električni SUV. Je premišljen odgovor na potrebe sodobnega voznika – zanesljiv, prostoren, hitro napolnjen in tehnološko dovršen. V njem ni prostora za dvome, samo še za odkrivanje poti. Kam se boste z njim odpeljali vi?

Zdaj na voljo že od 25.790 € Novi Ford Explorer ni le tehnološko napreden in vsestransko uporaben – zdaj je na voljo tudi v izjemno ugodni ponudbi. Dobite ga lahko že od 25.790 €, ob vključitvi Ford Bon financiranja* in ob upoštevanju subvencije Borzen Eko sklada v višini 7.200 €.