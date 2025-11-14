Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

Liga NBA, 14. november

Dončić že pozabil na katastrofo

Luka Dončić | Luko Dončića in soigralce čaka obračun z New Orleansom. | Foto Reuters

Luko Dončića in soigralce čaka obračun z New Orleansom.

Foto: Reuters

V noči na soboto nova preizkušnja čaka Los Angeles in Luko Dončića. Jezerniki se bodo ob 2. uri po slovenskem času na četrtem od petih zaporednih gostovanj mudili pri New Orleans Pelicansih. Pri Lakersih so odločeni, da popravijo vtis, ki so ga pustili na zadnji tekmi proti klubu Oklahoma City Thunder (92:121), ki je bila njihova najslabša v sezoni. Obračun v Smoothie King Centru bo štel tudi za pokalno tekmovanje, kje so do zdaj Lakersi v skupini B zahoda pri eni zmagi.

LeBron James
Sportal LA Lakersi v pričakovanju

Lakersi so v sredo proti prvakom Oklahoma City Thunder prejeli pravo lekcijo, potem ko so na tretjem zaporednem v nizu gostovanj izgubili še drugič. Pred odhodom na tuje so bili sicer v nizu petih zaporednih zmag. Luka Dončić je v porazu dosegel le 19 točk, kar je najmanj v sezoni, Austin Reaves jih je dosegel 13. Običajno najboljši dvojec Lakersov je skupaj zadel le 11 od 32 metov (34,4 odstotka).

Los Angeles je metal iz igre s 40,3-odstono uspešnostjo, kar je najmanj v sezoni, pri čemer je imel 20 izgubljenih žog, ki jih je Thunder spremenil v 26 točk. To je bila četrta tekma ekipe z vsaj 20 izgubljenimi žogami v tej sezoni. Lakers so zdaj pri izkupičku 8-4. "Če sem iskren, so nas pretepli do smrti," je bil neposreden Reaves. "Pred nami je še ogromno tekem. Menimo, da lahko dosežemo želeno raven, a nazadnje nismo bili niti približno blizu temu," je še dodal. "Veliko je treba urediti, a ni ničesar takega, kar nam ne bi moglo uspeti," je dejal glavni trener Lakersov JJ Redick

"Že v garderobi smo se pogovarjali, da bo pomembno, da odgovorimo na ta poraz. Moramo se pripraviti na naslednje srečanje, vemo, da so fizična ekipa. Če ne pridemo na parket s pravo energijo, nam je težko igrati proti vsakomur. Moramo narediti svoje," pa je takoj po hudi zaušnici poudaril Dončić.

Zion Williamson je na stranskem tiru. | Foto: Reuters Zion Williamson je na stranskem tiru. Foto: Reuters

New Orleans pestijo poškodbe

Ogromno dela pa čaka tudi New Orleans, ki se v obračun z Lakersi podaja z nizom treh porazov, skupno pa so v tej sezoni pri dveh zmagah in devetih porazih. Velika težava New Orleansa so poškodbe. Ti bodo znova brez Ziona Williamsona (zadnja stegenska mišica), Dejounteja Murrayja (Ahilova tetiva) in Jordana Poola (koleno). V četrtek je sicer Williamson dobil dovoljenje za nadaljevanje aktivnosti na igrišču na treningih s stikom z igralci, vendar bo za zdaj ostal odsoten. Izpustil je zadnjih pet tekem. Poole se počasi vrača na treninge, medtem ko bo Murray verjetno odsoten do januarja.

Pri Lakersih zagotovo ne bosta nastopila Gabe Vincent in LeBron James, ki po novem trenira z ekipo lige G, je pa vse bližje vrnitvi tudi novinec Adou Thiero. Ta še čaka na debi v dresu Lakersov, zaradi težav s kolenom je bil na začetku sezone zmeraj na listi poškodovanih, tokrat pa je njegov status pod vprašajem. 

Liga NBA, 14. november

Lestvica

