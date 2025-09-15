Ponedeljek, 15. 9. 2025, 7.00
Obutev, ki bo jeseni v središču pozornosti!
Ko nekaj nosijo zvezdnice, vemo, da bo v hipu postalo trend – in to jesen modne ikone prisegajo na živalske vzorce. Če so zadnja leta v garderobah kraljevali minimalistični kosi in nevtralni odtenki, bo jesen 2025/26 v znamenju drznosti. Na mass.si vas čaka prava eksplozija živalskih potiskov, ki jih najdete na vseh tipih obutve, od salonarjev do mokasinov in superg.
Postali so osrednji modni kos, ki vašo modno kombinacijo dvigne na novo raven. Čevlji v gepardjem, leopardjem ali kravjem potisku so igrivi in drzni, hkrati pa ženstveni in elegantni – popolna kombinacija moči in stila.
Superge z detajli v živalskem vzorcu
Superge so že nekaj sezon nepogrešljiva obutev, letos pa jih krasi detajl, ki jih je spremenil v ključni kos – živalski vzorec. Leopardji potiski po celem čevlju, gepardji poudarki na peti ali na jeziku – subtilni, a dovolj izraziti, da popestrijo tudi najpreprostejše modne kombinacije. Na mass.si vas čaka široka izbira superg z živalskimi poudarki, od modelov, ki se izvrstno ujemajo z vsakodnevnim videzom, do drznejših različic za pravi "street style" trenutek. Nosite jih s pletenim kompletom in dolgim plaščem ali pa preprosto s kavbojkami in majico, v obeh primerih bodo postale osrednji kos celotnega videza.
Mokasini v kravjem printu
Če iščete kos, ki bo vaš stajling naredil zares nekaj posebnega, so odgovor mokasini v kravjem vzorcu. Ta trend je svež, nepričakovan in zato tako zaželen. V kombinaciji z džinsom in večjim plaščem ustvarijo sproščen videz, ki izžareva trendovski šarm. Če jih nosite s plisiranim krilom ali klasičnimi hlačami, pa dosežete popoln preplet elegance in igrivosti. Na mass.si vas čakajo mokasini, ki bodo hitro postali vaši najljubši. So posebni, izstopajoči, a hkrati vsestranski – popolni za pisarno in sproščena druženja.
Elegantna obutev v gepardjem vzorcu
Eleganca bo to sezono pokazala svojo divjo plat. Salonarji v gepardjem potisku so eden najbolj vročih kosov jeseni in dokazujejo, da glamur ni rezerviran več ekskluzivno samo za večerne priložnosti. Modne vplivnice jih nosijo tudi čez dan, k črnim hlačam na rob in beli srajci za prefinjen poslovni videz ali pa k mali črni obleki, ko želijo izstopati. Na mass.si boste poleg salonarjev našli tudi balerinke v gepardjem vzorcu, ki ponujajo bolj sproščeno, a še vedno izjemno trendovsko različico. To je obutev, ki že na prvi pogled sporoča samozavest, eleganco in pridih divjega duha.