Vsebino omogoča Mass

čevlji obutev Mass noad advertorial

Obutev, ki bo jeseni v središču pozornosti!

Vsebino omogoča Mass

Ko nekaj nosijo zvezdnice, vemo, da bo v hipu postalo trend – in to jesen modne ikone prisegajo na živalske vzorce. Če so zadnja leta v garderobah kraljevali minimalistični kosi in nevtralni odtenki, bo jesen 2025/26 v znamenju drznosti. Na mass.si vas čaka prava eksplozija živalskih potiskov, ki jih najdete na vseh tipih obutve, od salonarjev do mokasinov in superg.

Mass | Foto: Mass Foto: Mass

Postali so osrednji modni kos, ki vašo modno kombinacijo dvigne na novo raven. Čevlji v gepardjem, leopardjem ali kravjem potisku so igrivi in drzni, hkrati pa ženstveni in elegantni – popolna kombinacija moči in stila.

Superge z detajli v živalskem vzorcu

Superge so že nekaj sezon nepogrešljiva obutev, letos pa jih krasi detajl, ki jih je spremenil v ključni kos – živalski vzorec. Leopardji potiski po celem čevlju, gepardji poudarki na peti ali na jeziku – subtilni, a dovolj izraziti, da popestrijo tudi najpreprostejše modne kombinacije. Na mass.si vas čaka široka izbira superg z živalskimi poudarki, od modelov, ki se izvrstno ujemajo z vsakodnevnim videzom, do drznejših različic za pravi "street style" trenutek. Nosite jih s pletenim kompletom in dolgim plaščem ali pa preprosto s kavbojkami in majico, v obeh primerih bodo postale osrednji kos celotnega videza.

Fotogalerija
1
 / 2

Mokasini v kravjem printu

Če iščete kos, ki bo vaš stajling naredil zares nekaj posebnega, so odgovor mokasini v kravjem vzorcu. Ta trend je svež, nepričakovan in zato tako zaželen. V kombinaciji z džinsom in večjim plaščem ustvarijo sproščen videz, ki izžareva trendovski šarm. Če jih nosite s plisiranim krilom ali klasičnimi hlačami, pa dosežete popoln preplet elegance in igrivosti. Na mass.si vas čakajo mokasini, ki bodo hitro postali vaši najljubši. So posebni, izstopajoči, a hkrati vsestranski – popolni za pisarno in sproščena druženja.

Fotogalerija
1
 / 2

Elegantna obutev v gepardjem vzorcu

Eleganca bo to sezono pokazala svojo divjo plat. Salonarji v gepardjem potisku so eden najbolj vročih kosov jeseni in dokazujejo, da glamur ni rezerviran več ekskluzivno samo za večerne priložnosti. Modne vplivnice jih nosijo tudi čez dan, k črnim hlačam na rob in beli srajci za prefinjen poslovni videz ali pa k mali črni obleki, ko želijo izstopati. Na mass.si boste poleg salonarjev našli tudi balerinke v gepardjem vzorcu, ki ponujajo bolj sproščeno, a še vedno izjemno trendovsko različico. To je obutev, ki že na prvi pogled sporoča samozavest, eleganco in pridih divjega duha.

Fotogalerija
1
 / 3
