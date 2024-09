Na US Opnu naslov med dvojicami v Avstralijo

Sedmopostavljena Avstralca Max Purcell in Jordan Thompson sta zmagovalca turnirja moških dvojic odprtega prvenstva ZDA v tenisu. V velikem finalu v New Yorku sta v ostrem boju po debeli uri in pol v dveh nizih premagala Nemca Kevin Krawietza in Tima Pütza s 6:4 in 7:6 (4).

Na stadionu Arthur Ashe, največjem teniškem stadionu na svetu, je v prvem nizu odločitev padla v peti igri, kjer sta Avstralca Nemcema odvzela tenis. Nemca sta bila blizu izenačenju v 12. igri, kjer sta imela dve žogici za 5:5, a sta Avstralca najprej izenačila igro, nato pa dobila tudi niz. Max Purcell in Jordan Thompson sta z odvzemom servisa povedla tudi v peti igri drugega niza. Tudi tukaj sta pri vodstvu 5:4 servirala za zmago, a sta Nemca to v prvem poskusu preprečila, nato v podaljšani igri povedla s 3:1, a do konca osvojila le še točko.

Za Purcella in Thompsona je to prvi skupni naslov na turnirjih za grand slam, blizu njega sta bila že v Wimbledonu, kjer pa sta v finalu proti Fincu Harriju Heliovaareju in Britancu Henryju Pattenu zapravila tri zaključne žoge za zmago in izgubila. Purcell že ima naslov na največjih turnirjih, v Wimbledonu ga je osvojil skupaj z rojakom Matthewom Ebdenom.

OP ZDA, ATP, dvojice, finale:



Max Purcell/Jordan Thompson (Avs/7) - Kevin Krawietz/Tim Pütz (Nem/10) 6:4, 7:6 (4).