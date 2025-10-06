Pošteni računi, manj sosedskih sporov: kako blok s sistemom EvoFlat prihrani energijo in živce

Tu pa nastopi EvoFlat – sodobna rešitev, ki prinaša ne le večje prihranke, temveč tudi tisto, kar v blokih pogosto manjka: preglednost in pravičnost .

"Zakaj moj račun za ogrevanje vedno presega sosedovega?" To vprašanje buri duhove skoraj v vsaki večstanovanjski stavbi – in pogosto vodi do frustracij, prepirov in občutka nepravičnosti. Ogrevanje in topla voda sta med največjimi postavkami na položnicah, a kljub temu večina stanovalcev ne ve natančno, koliko energije res porabi . To vodi v večne razprave o previsokih stroških, prepire na zborih etažnih lastnikov in občutek, da sistem ne dela za ljudi, temveč proti njim.

Kaj pravzaprav je EvoFlat, kako vpliva na ogrevanje v večstanovanjskih stavbah ter kaj pomeni za preglednost stroškov in varnost tople vode – o vsem tem smo se pogovarjali z g. Mirkom Palačkovićem, vodjo ključnih kupcev pri Danfoss Trati.

"Z ekipo v Danfossu razvijamo sodobne rešitve, ki omogočajo prehod v bolj trajnostno prihodnost. Stanovanjske toplotne postaje EvoFlat so ena izmed tehnologij, s katerimi želimo stavbe in mesta narediti prijaznejša ljudem in okolju. Verjamem, da je prihodnost v pametnih, prilagodljivih in trajnostnih rešitvah – takšnih, ki ne služijo le stavbam, temveč ljudem, ki v njih živijo. Gradimo most med tehnologijo in udobjem – danes, za jutri," pravi Palačković.

Foto: Shutterstock

Kako majhna naprava vpliva na veliko sliko energetske učinkovitosti v večstanovanjski stavbi?

Čeprav se o ogrevanju in hlajenju ne pogovarjamo vsak dan, ju občutimo vsakokrat, ko nam je doma prehladno ali prevroče – še posebej pa, ko prejmemo račun za porabljeno energijo. Danes je učinkovito upravljanje energije v stavbah ena ključnih tem, tako zaradi stroškov kot zaradi vpliva na okolje. Ena izmed rešitev, ki omogoča večjo energetsko učinkovitost, so tako imenovane enote Flat station.

Kaj sploh so Flat station in kakšno je slovensko ime?

Flat station smo v Danfossu po slovensko poimenovali stanovanjske toplotne postaje EvoFlat. Gre za kompaktne naprave, ki so nameščene v posameznem stanovanju večstanovanjske stavbe in so ključen člen sodobne decentralizirane rešitve za ogrevanje in pretočno pripravo sanitarne tople vode.

Če si predstavljamo centralno kotlovnico v bloku, potem je stanovanjska toplotna postaja EvoFlat kot majhna "osebna kotlovnica" za vsako stanovanje posebej. Stanovalec s tem dobi lastno regulacijo ogrevanja in tople sanitarne vode, ne da bi potreboval svoj individualni kotel. Foto: Danfoss Trata

Kaj je njihova funkcija v stavbi?

Osnovna naloga stanovanjske toplotne postaje EvoFlat je, da prevzame toploto iz skupnega sistema (npr. iz daljinskega ogrevanja ali skupne kotlovnice, ki lahko vključuje tudi različne zelene vire energije) in jo pretvori za potrebe enega stanovanja.

To pomeni, da lahko vsak stanovalec samostojno uravnava temperaturo in porabo – podobno kot v enodružinski hiši, čeprav živi v bloku. Poleg tega se topla voda pripravlja sproti, po dejanski potrebi, kar pomeni več udobja in predvsem higieničnosti oziroma varnosti, saj se sanitarna voda ne shranjuje v velikih centralnih zalogovnikih v kleti.

Zakaj je EvoFlat drugačen? Klasični sistemi centralnega ogrevanja imajo skupne cevovode in izgube, ki jih plačujejo vsi. EvoFlat pa deluje decentralizirano: vsako stanovanje dobi svojo kompaktno postajo, ki skrbi za ogrevanje in pripravo tople vode. To prinaša tri ključne koristi: Transparentni stroški : vgrajeni števci toplote in vode omogočajo natančne račune po porabi.

: vgrajeni števci toplote in vode omogočajo natančne račune po porabi. Prihranek prostora in energije : v primerjavi z navpičnimi cevovodi so izgube toplote manjše tudi do 80 odstotkov.

: v primerjavi z navpičnimi cevovodi so izgube toplote manjše tudi do 80 odstotkov. Higiena in varnost: voda se ogreje sproti, brez hranjenja v velikih rezervoarjih, zato je tveganje za legionelo praktično izničeno.

Zakaj je to prednost za končnega kupca v večstanovanjski zgradbi?

Stanovalec pridobi več svobode in preglednosti. Račun za energijo temelji na dejanski porabi, ne pa na delitvi med sosedi. To pomeni, da vsak plača toliko, kolikor res porabi – in porabo lahko tudi aktivno zmanjša. V primerjavi s klasičnim tradicionalnim centralnim ogrevalnim sistemom se lahko poraba energije zmanjša za do 30 odstotkov, kar pomeni tudi nižje stroške za gospodinjstva. Vsaka stanovanjska postaja ima vgrajene lastne merilnike porabljene energije in števce za vodo.

Dodaten plus je varnost, saj ni potrebe po individualnih stanovanjskih bojlerjih ali plinskih kotlih, ki zahtevajo več vzdrževanja in prinašajo določena tveganja. To je pomembno tudi za družine z otroki ali starejše, saj se uporabniki počutijo bolj varno in hkrati udobno.

Kako ta izdelek pripomore k energetski učinkovitosti stavb in mest?

Ko ima vsako stanovanje svojo stanovanjsko toplotno postajo EvoFlat, to pomeni boljše in optimalno ravnanje z energijo. Sanitarna topla voda se segreva sproti, kar bistveno zmanjša izgube, obenem pa je uporabniku vedno na voljo dovolj higiensko varne tople vode.

Sistem je zasnovan tako, da se preprosto povezuje z drugimi energetsko učinkovitimi rešitvami ogrevanja prostorov. V zadnjem obdobju je v večstanovanjskih objektih prva izbira talno ogrevanje. Pri Danfossu smo zato razvili ICON – inteligentno adaptivno vodenje talnega ogrevanja, ki sistem EvoFlat odlično dopolnjuje. ICON omogoča regulacijo ogrevanja glede na najzahtevnejši prostor in je tudi preprosto nadgradljiv za oddaljeno upravljanje prek mobilne naprave, kar so uporabniki hitro sprejeli kot dodano vrednost.

Vse to skupaj vodi k manjši porabi energije, manjšemu ogljičnemu odtisu in nižjim stroškom – tako za posameznike kot za celotno skupnost. Če vzamemo primer tipičnega bloka v Ljubljani: gradnja z rešitvijo EvoFlat je hitrejša in varnejša kot tradicionalne centralne rešitve, stroški ogrevanja in priprave tople vode so nižji ter stanovalci pridobijo pregled nad lastno porabo.

"Verjamem, da je prihodnost v pametnih, prilagodljivih in trajnostnih rešitvah, ki ne služijo le stavbam, temveč ljudem, ki v njih živijo." – Mirko Palačković, Danfoss Trata

EvoFlat odpira vrata svobodi pri izbiri vira ogrevanja. Namesto da bi bil objekt vezan na en sam vir energije, sistem omogoča pametno kombinacijo različnih rešitev – od daljinskega ogrevanja do toplotnih črpalk in drugih obnovljivih virov, kot je sončna energija. To pomeni, da se vsak projekt lahko prilagodi specifičnim lokalnim razmeram, investitorjevim ciljem in dolgoročni trajnostni strategiji. Rešitev EvoFlat danes omogoča tudi skladnost z zakonsko zahtevo glede uporabe obnovljivih virov pri novogradnjah, saj dosega minimalni predpisani delež ROVE ≥ 50 odstotkov. Z modularno zasnovo in možnostjo povezovanja z naprednimi regulacijskimi sistemi je EvoFlat idealna izbira za sodobne, energetsko učinkovite večstanovanjske objekte. Foto: Danfoss Trata

Prilagoditev trendom toplotnih črpalk. Pri Danfossu smo pravočasno zaznali trend naraščajoče uporabe toplotnih črpalk (TČ) kot samostojnega ali kombiniranega vira energije v večstanovanjskih objektih. Zato smo razvili postajo EvoFlat FSF z možnostjo delovanja na dveh temperaturnih ravneh, kar je ključno za optimalno delovanje sistema z nizkotemperaturnimi viri, kot so toplotne črpalke in kot podpora zanje plinski kondenzacijski kotli. S tem smo zagotovili, da je EvoFlat prilagodljiv različnim energetskim zasnovam ter omogoča učinkovito delovanje tudi v sodobnih in trajnostno naravnanih projektih.

Med letoma 2020 in 2024 je bilo po uradnih podatkih SURS v Sloveniji v večstanovanjskih stavbah zgrajenih približno šest tisoč novih stanovanj. V tem obdobju smo pri Danfossu dobavili kar dobrih štiri tisoč stanovanjskih toplotnih postaj EvoFlat, kar pomeni, da je naša rešitev prisotna v 68 odstotkih vseh novozgrajenih stanovanj v večstanovanjskih zgradbah. To potrjuje, da investitorji in projektanti prepoznavajo prednosti decentraliziranega sistema, tako z vidika energetske učinkovitosti kot udobja za končnega uporabnika.

Še kaj drugega pomembnega?

Stanovanjske postaje EvoFlat so tudi pomemben del prihodnosti pametnih mest. V prihodnje bodo stavbe še bolj digitalizirane in medsebojno povezane. Takrat bo ključno, da ima vsaka enota v stavbi svoj "pametni vmesnik" za energijo – in prav to vlogo lahko prevzamejo stanovanjske postaje EvoFlat.

Na ta način ne izboljšujemo samo udobja in varnosti stanovalcev, temveč prispevamo tudi k širšemu cilju: trajnostnim mestom, ki so energetsko učinkovita in okolju prijazna.

Foto: Bojan Puhek

Tehnologija, ki prinaša mir v blok

Transparentni računi niso le finančna stvar – pomenijo tudi več zaupanja med sosedi. Ko se združijo poštenost, udobje in energetska učinkovitost, se blok spremeni iz vira prepirov v skupnost, ki lažje diha. EvoFlat to omogoča: jasne račune, manjšo porabo in večje udobje. To pa je kombinacija, ki deluje.

