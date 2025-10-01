Švicarka Marlen Reusser je naslovu svetovne prvakinje pred desetimi dnevi v Ruandi danes dodala še evropsko krono v vožnji na čas. S tem je izenačila rekord Nizozemke Ellen van Dijk in se četrtič veselila zlate kolajne na EP. Edina slovenska predstavnica Eugenia Bujak je bila 18. Lanskega naslova ni branila Belgijka Lotte Kopecky.

Eugenia Bujak ni bila med hitrejšimi. Že pri prvem vmesnem času je po devetih minutah zaostajala 34 sekund, nato pa izgubila še precej več časa proti najboljšim. Ciljno črto je prečkala s časom 36:11 minute, kar je z zaostankom dobrih treh minut zadoščalo za 18. mesto.

Šestintridesetletna Bujak je svojo najboljšo uvrstitev na EP zabeležila leta 2017, ko je bila na Danskem sedma, a takrat še v dresu Poljske. Za Slovenijo je najvišje posegla leto kasneje v Glasgowu, ko je bila sedma. V zadnjih dveh sezonah je bila na Nizozemskem in v Belgiji osma.

Rekordni naslov za Švicarko

Vlogo favoritinje je na 24 km dolgi trasi med mestoma Loriol in Etoile-sur-Rhone potrdila nedavna svetovna prvakinja Marlen Reusser. Štiriintridesetletnica je ves čas stopnjevala ritem in si pred zadnjim, dober kilometer dolgim, klancem do cilja že nabrala 50 sekund naskoka. Ciljno črto je prečkala s časom 33:06 minute.

Drugo mesto je z zaostankom 49 sekund pripadlo Norvežanki Mie Bjoerndal Ottestad, bron pa Nizozemki Mischi Bredewold (+0:51). Ta je četrtouvrščeno Norvežanko Katrine Aalerud ugnala za vsega dve desetinki sekunde.

Marlen Reusser je izenačila rekord Nizozemke Ellen van Dijk. Foto: Guliverimage

To je bil četrti naslov Švicarke na prvenstvih stare celine, potem ko je bila najboljša še trikrat zapovrstjo v letih 2021, 2022 in 2023. Štirikrat je slavila tudi van Dijk (2016, 2017, 2018, 2019), ki ima ob tem še štiri srebrne kolajne. Reusser ima z EP še bron iz leta 2020.

Kaj se je dogajalo v mlajših selekcijah?

Pred tem so v Franciji vožnjo na čas opravili tudi v mlajših selekcijah. Za Slovenijo je najboljšo uvrstitev dosegla sicer gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi, ki je bila med mladinkami šesta. Naslova se je veselila Španka Paula Ostiz.

Med mladinci je naslov evropskega prvaka pripadel Nizozemcu Michielu Mourisu. Od Slovencev je bil najvišje Vanja Kuntarič Žibert na 21. mestu. Luka Maksimović je bil 31., Bastian Petrič pa 43.

Med mlajšimi članicami je bila edina Slovenka Nika Bobnar 22., evropska prvakinja v tej kategoriji pa je postala Italijanka Federica Venturelli. Pri mlajših članih je bil najhitrejši Belgijec Jonathan Vervenne. Edini Slovenec Jaka Marolt je bil 24.

Kmalu bodo preizkušnjo začeli tudi člani na čelu s svetovnim prvakom Remcom Evenepoelom iz Belgije.

V četrtek bodo na vrsti ekipne vožnje na čas v mladinski in članski konkurenci. Slovenskih šesteric ne bo na startu.

Od petka do nedelje bodo na sporedu še cestne dirke z vrhuncem v nedeljo, ko bo na članski dirki po naslovu svetovnega prvaka evropsko krono lovil Tadej Pogačar.

