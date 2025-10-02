Franciji ekipni kronometer na kolesarskem EP

Francoska kolesarska reprezentanca je na domačem evropskem prvenstvu osvojila zlato kolajno na mešanem ekipnem kronometru v razredu elite. Za Francijo (47:42,70) sta se na 40 km dolgi preizkušnji med krajema Drome in Ardeche uvrstili Italija (+6,38) in Švica (+40,11). Slovenija ni nastopila na ekipnem kronometru.