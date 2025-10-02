Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
2. 10. 2025,
19.36

Osveženo pred

11 minut

Evropsko prvenstvo v kolesarstvu, ekipni kronometer

Franciji ekipni kronometer na kolesarskem EP

Avtor:
STA

Bruno Armirail | Bruno Armirail je bil včeraj na posamičnem kronometru članov najboljši Francoz na devetem mestu, danes je mešani ekipi Francije pomagal do zmage. | Foto Guliverimage

Bruno Armirail je bil včeraj na posamičnem kronometru članov najboljši Francoz na devetem mestu, danes je mešani ekipi Francije pomagal do zmage.

Foto: Guliverimage

Francoska kolesarska reprezentanca je na domačem evropskem prvenstvu osvojila zlato kolajno na mešanem ekipnem kronometru v razredu elite. Za Francijo (47:42,70) sta se na 40 km dolgi preizkušnji med krajema Drome in Ardeche uvrstili Italija (+6,38) in Švica (+40,11). Slovenija ni nastopila na ekipnem kronometru.

Francoske barve so na članski dirki zastopali Juliette Labous, Cedrine Kerbaol, Marion Borras, Bruno Armirail, Remi Cavagna in Thibault Guernalec.

Na mladinski ekipni vožnji na čas je bila najboljša Norveška pred Francijo in Poljsko. Slovenija tudi v tej konkurenci ni nastopila.

