Četrtek, 2. 10. 2025, 19.36
11 minut
Evropsko prvenstvo v kolesarstvu, ekipni kronometer
Franciji ekipni kronometer na kolesarskem EP
Francoska kolesarska reprezentanca je na domačem evropskem prvenstvu osvojila zlato kolajno na mešanem ekipnem kronometru v razredu elite. Za Francijo (47:42,70) sta se na 40 km dolgi preizkušnji med krajema Drome in Ardeche uvrstili Italija (+6,38) in Švica (+40,11). Slovenija ni nastopila na ekipnem kronometru.
Francoske barve so na članski dirki zastopali Juliette Labous, Cedrine Kerbaol, Marion Borras, Bruno Armirail, Remi Cavagna in Thibault Guernalec.
😍 L'équipe de France est championne d'Europe ! Bruno Armirail, Rémi Cavagna, Thibaut Guernalec, Marion Borras, Cédrine Kerbaol et Juliette Labous dominent l'Italie et la Suisse sur le relais mixte #EuroRoad25 #LesRP pic.twitter.com/UnUP845gA2— Eurosport France (@Eurosport_FR) October 2, 2025
Na mladinski ekipni vožnji na čas je bila najboljša Norveška pred Francijo in Poljsko. Slovenija tudi v tej konkurenci ni nastopila.