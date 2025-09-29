Rešitev, ki bo olajšala popoldneve (in vsakdan) slovenskih družin

Novo šolsko leto je že dobro v teku. Urniki so usklajeni, zvezki popisani, napolnjeni z nalogami, domače rutine pa počasi znova dobivajo svoj (ustaljeni šolski) ritem. V mnogih domovih so popoldnevi že rezervirani za preverjanje znanja, branje, projektne naloge in spletno raziskovanje, povezano s šolskimi obveznostmi. Ob vsem tem se vedno znova pokaže nekaj "preprostega": brez zanesljive internetne povezave si šolskega vsakdana danes preprosto ne moremo več predstavljati.

Današnja šola je tesno prepletena z digitalnim svetom – od e-učilnic in spletnih raziskav do priprave nalog in projektov. Ko internet deluje zanesljivo in brez prekinitev, šolski vsakdan poteka mirneje, lažje in z manj stresa.

Ko povezava odpove, odpove tudi mir v hiši

Če pri vas doma vsak dan uporabljate več naprav hkrati, potem še posebej dobro veste, kako pomembna je dobra povezava. Otroci so na spletu zaradi šolskih obveznosti – naj bo to videorazlaga na svetovnem spletu, vaja v e-učilnici ali iskanje odgovorov za raziskovalno nalogo. Starši pa pogosto delajo od doma, se povezujejo prek videoklicev in rešujejo službene naloge. V ozadju pa teče še televizija, morda se prenaša kakšna večja datoteka, otrok posluša podkast ali dela v spletnem orodju, ki potrebuje stalno povezavo.

Današnji šolski vsakdan ni več samo med učilnico in kuhinjsko mizo. Danes se velik del šolanja zgodi prek spleta. In če internet zataji, hitro zatajijo tudi domače naloge, priprava na preverjanja znanje, dostop do e-učilnice ... V digitalnem vsakdanu, kjer se šolske in službene obveznosti vse bolj prepletajo prek spleta, prekinitev ne pomeni več le tehnične težave – pomeni prekinjen "tok dela", izgubljen fokus in pogosto tudi odmerek nepotrebnega stresa.

Neo optika – hrbtenica digitalnega vsakdana

Neo optika Telekoma Slovenije predstavlja digitalno infrastrukturo, ki podpira ritem sodobnega šolanja in družinskega življenja. V času, ko digitalna povezava vpliva na šolski uspeh, delovno učinkovitost in družinski vsakdan, je prehod na optiko logičen korak naprej.

Optična vlakna prinašajo revolucijo v svetu internetne povezljivosti, ki ne obljublja zgolj hitrosti, ampak predvsem tisto, kar je v šolskem ritmu najpomembnejše: zanesljivost, stabilnost in mirno delovanje v ozadju.

Telekom Slovenije se ponaša z največjim optičnim omrežjem v Sloveniji, kar jim omogoča, da zagotavljajo vrhunsko kakovost internetnih storitev za širok spekter uporabnikov.

Prednosti optičnega omrežja

Optično omrežje prinaša številne prednosti, s katerimi se razlikuje od tradicionalnih načinov internetne povezave:

1. Izjemno velike hitrosti

Optična povezava omogoča prenose hitrosti do en gigabit na sekundo, z možnostjo nadgradnje tudi do pet gigabitov na sekundo, kar pomeni, da se tudi ob več uporabnikih in napravah hkrati povezava ne upočasni. Nalaganje velikih datotek, spletni videopouk, igranje iger in videokonference – vse poteka tekoče in brez zatikanja.

2. Stabilnost tudi ob več uporabnikih

V hiši deluje pet ali več naprav hkrati? Z optiko to ni težava. Za razliko od starejših tehnologij, ki obremenjene hitro podležejo zakasnitvam, optika ohranja stabilno delovanje, tudi ko je omrežje obremenjeno z več napravami hkrati – kar je danes že stalnica v vsaki družini.

3. Nizka zakasnitev (latenca)

Optična vlakna omogočajo zelo nizko latenco, kar pomeni hiter prenos podatkov med napravo in omrežjem. To je ključno pri aplikacijah v realnem času, kot so videokonference, VoIP-klici in spletne igre, kjer šteje vsaka milisekunda. Tradicionalne povezave imajo praviloma višjo latenco, kar lahko povzroča zakasnitve in motnje.

4. Simetrične hitrosti

Pri optiki so hitrosti prenašanja in nalaganja enake, kar pomeni, da otroci brez težav pošiljajo gradivo učiteljem, starši pa lahko varno shranjujejo datoteke v oblak ali sodelujejo pri videokonferencah brez zamikov.

5. Zanesljivost v vseh pogojih

Za razliko od bakrenih kablov ali mobilnih povezav optika ni občutljiva na vremenske razmere ali elektromagnetne motnje, kar pomeni manj prekinitev in bolj stabilno delovanje – tudi ob nevihtah, obremenjenih omrežjih ali v večstanovanjskih blokih.

6. Pripravljenost na prihodnost

Optična infrastruktura omogoča preproste nadgradnje brez zamenjave kablov. Ko se poveča povpraševanje po višjih hitrostih ali novih storitvah, je dovolj zamenjati le terminalno opremo – kar pomeni, da ste z optiko pripravljeni na prihodnost.

7. Varnost prenosa podatkov

Optična vlakna ne oddajajo elektromagnetnih signalov, zato so manj izpostavljena prestrezanju in prisluškovanju. To prinaša višjo stopnjo varnosti – kar je pomembno tako za šolsko delo kot tudi za zasebnost družine ali poslovno rabo.

8. Okolju prijaznejša rešitev

Zaradi manjše porabe energije in daljše življenjske dobe je optika tudi bolj trajnostna izbira. Manj motenj, manj popravil in manj odpadkov pomeni manjši vpliv na okolje.

Še vedno niste na optiki? Zagotovite si gigabitno hitrost interneta do enega gigabita na sekundo za vse pakete NEO. Priklopite se enostavno in brezplačno. Foto: Shutterstock

Tihi zaveznik, ki vam bo stal ob strani celo šolsko leto

Ko gre za šolo, si vsi želimo, da otroci vanjo stopijo pripravljeni, zbrani in samozavestni. Naj bo tudi vaš dom pripravljen – s tehnologijo, ki deluje, kot mora. Šola sama po sebi otrokom prinese dovolj izzivov, zato naj domače okolje ne bo še en dodaten. Ko internet deluje, ko televizija ponuja izobraževalne vsebine, ko je povezava hitra, varna in stabilna, se lahko družina posveti tistemu, kar res šteje – znanju, skupnemu času in mirnemu vsakdanu.

Neo optika Telekoma Slovenije je lahko tihi zaveznik, ki bo stal ob strani čez celo šolsko leto. Da bo več časa za vprašanja, ki res štejejo: "Kaj si se danes novega naučil?" namesto "Zakaj pa ti internet spet ne dela?"