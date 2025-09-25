Romain Grosjean se bo po skoraj petih letih vrnil v dirkalnik formule 1. V Mugellu bo v petek dirkalnik z dve leti starim Haasovim dirkalnikom. Leta 2020 je predčasno končal kariero v kraljici avtomotošporta, ko je doživel grozljivo nesrečo na VN Bahrajna.

Romain Grosjean Foto: Gulliver/Getty Images Francoski dirkač Romain Grosjean je po grozljivi nesreči v uvodnem krogu velike nagrade Bahrajna leta 2020 predčasno sklenil kariero v formuli 1. Takrat je s Haasovim dirkalnikom prebil zaščitno ogrado, sistem halo mu je rešil glavo, nato pa mu je uspelo samemu zlesti iz gorečega dirkalnika. Utrpel je opekline po dlaneh in nogah. Ostanki zoglenelega dirkalnika so zadnja leta na ogled na razstavi F1 Exhibiton, ki kroži po svetu (jeseni bo na ogled v Oberhausnu v Nemčiji).

Ko so se mu zacelile rane, je dirkaško kariero nadaljeval v ameriškem prvenstvu indycar. V letošnji sezoni je bil samo še rezervni voznik. Ima 39 let. Se bo pa zdaj vsaj za en dan vrnil v dirkalnik formule 1. Že leta 2021 je bilo načrtovano, da bo na dirkališču Paul Ricard vozil z Mercedesovim dirkalnikom, a je testiranje nato odpadlo zaradi covidnih omejitev.

Romain Grosjean Foto: Guliverimage Ta petek bo v Mugellu sedel v dirkalnik svoje zadnje ekipe v formuli 1, Haas. Vozil bo dirkalnik iz sezone 2023. Navodila med vožnjo mu bo dajal kar sam vodja Haasove ekipe Ayao Komatsu, ki je bil v sezoni 2020 prav Grosjenov dirkaški inženir. "Navdušen sem, da bomo Romaina po petih letih znova pozdravili v dirkalniku formule 1. Edino prav je, da se to zgodi v našem dirkalniku. Z Romainom sva sodelovala celo njegovo kariero v formuli 1, zato bo to za naju oba poseben dan."

Grosjean bo v petek dirkalnik s čelado, ki sta jo leta 2020 poslikala njegova otroka in je bila mišljena za zadnjo dirko tiste sezone. "Hvaležen sem Genu Haasu in Ayau Komatsuju, da sta me povabila na testiranja. Vesel sem, da se bom vrnil v dirkalnik formule 1. Ne morem verjeti, da je minulo že pet let. Nekaj posebnega bo, da se bo to zgodilo prav z mojo nekdanjo ekipo."