Kaj si vaši ljubljenčki v resnici najbolj želijo?

Na svetovni dan živali, ki ga obeležujemo 4. oktobra, svojim ljubljenčkom običajno posvetimo nekoliko več pozornosti. Vendar pa si živalski prijatelji našo ljubezen, skrb in čas zaslužijo vsak dan. Zato jih razvajajte tako, kot je treba. Psi in mačke vam bodo najbolj hvaležni, če jim boste namenili pozornost, se z njimi igrali ter jih razvajali s hrano in priboljški.

Foto: Spar

Namenite jim več pozornosti

Psi obožujejo trenutke z vami. Če ti vključujejo božanje in crkljanje, bodo v devetih nebesih. Namenite jim posebno pozornost s kraljevsko nego, ki vključuje krtačenje, božanje in masažo s crkljanjem. Tudi nekatere mačke bodo ob crkljanju v vašem naročju zadovoljno predle.

Ena stvar, na katero se odzivajo tako psi kot mačke, pa je vaš glas. Oboji ga namreč zelo dobro poznajo ter se odzivajo na ton in barvo. Razumejo, kdaj jih hvalite in kdaj grajate, kdaj ste slabe in kdaj dobre volje. Zato jim vsak dan namenite nekaj prijaznih besed ter jim s tem polepšajte dan.

Igrajte se z njimi

Psi komaj čakajo na sprehode z vami in so običajno neučakani v trenutku, ko zagledajo povodec. Tudi metanja frizbija se bodo zelo razveselili ter vam vztrajno prinašali palico, če jim jo boste vrgli. Namenite jim nekaj dodatnih minut za njim najljubšo igro, ali pa se v stanovanju z njimi igrajte skrivalnice. Telovadbo privoščite tudi njihovim možganom. Priboljške skrijte v posebej za to namenjene igrače, oni pa jih bodo vztrajno iskali in nato zadovoljno pohrustali.

Mačke so nekoliko bolj muhaste od pasjih prijateljev, vendar prav tako potrebujejo gibanje in zabavo. Privoščite jim kakovosten praskalnik, na katerem si lahko brusijo kremplje in se razgibajo, ter igrače. Tudi mačkam lahko pomagate razgibati male sive celice tako, da jim skrijete priboljške v igračo.

Foto: Spar

Razvajajte jih s kakovostno hrano

Psi in mačke bi za hrano naredili skoraj vse. Ob pogledu nanjo začne vaš pasji prijatelj veselo mahati z repom, mačka pa se zadovoljno stiska k vašim nogam.

Vendar ni vseeno, s čim hranite svoje štirinožce. Določena živila, ki jih uživamo ljudje, so lahko zanje celo strupena, na primer čokolada. Zato tudi ni pametno, da se navadijo jesti hrano z mize.

Zanje raje izberite kakovostno in uravnoteženo prehrano, ki je prilagojena njihovi starosti, potrebam, pa tudi okusu. Ne pozabite niti na slastne priboljške, ki jim jih ponudite kot nagrado za vedenje, motivacijo na treningu ali kot izraz svoje naklonjenosti in ljubezni. Tako boste stkali posebno vez med vama.

Psi imajo radi raznolikost

Psi lahko okušajo različne vrste okusov, zato boste svojega štirinožnega gurmana najbolj razveselili z različnimi okusi hrane. Te mu občasno menjajte, da se jih ne bo prehitro naveličal. Da vam bo kosmatinec še dolgo lepšal življenje, pa poskrbite zanj z uravnoteženimi obroki ter kakovostno in naravno hrano za pse Scotty, Scotty nature in Scotty premium.

Vrhunska hrana za pse Scotty z uravnoteženimi recepturami, pomembnimi vitamini, beljakovinami in drugimi hranili ponuja vse, kar si pasje srce poželi – od suhe in mokre hrane do priboljškov.

Naravna hrana za pse Scotty nature se ponaša z naravnimi sestavinami, nekatere med njimi so tudi ekološko pridelane, ter zagotavlja optimalno uravnotežene obroke brez dodanih žitaric. Našli jo boste v pakiranjih za velike ali majhne pse.

Prvovrstna hrana za pse Scotty premium pa vsebuje sestavine najvišje kakovosti, je brez dodanega sladkorja, barvil in konzervansov. Pakirana je v različne velikosti porcij in vrečk, ki jih enostavno ponovno zaprete in porabite kasneje.

Za svojega ljubljenčka izberite kakovostno in uravnoteženo hrano. Foto: Spar

Mačke imajo svoje kaprice

Mačke nas pogosto presenečajo s svojimi kapricami, še posebej pri prehranjevanju. Ker jih imate radi, bi jim seveda radi ustregli z okusno mačjo hrano, ki jo bodo z užitkom pojedle. Ker pa si želite, da bi vam še dolgo lepšale vsakdan, morate poskrbeti, da njihova hrana ne bo zgolj okusna, temveč tudi kakovostna, obroki pa uravnoteženi. Vse to ponuja kakovostna in naravna hrana za mačke Molly, Molly nature in Molly premium.

Vrhunska hrana za mačke Molly je izdelana iz kakovostnih sestavin ter prilagojena različnim potrebam in razvajenim mačjim okusom. Izbirajte v pestri ponudbi različnih vrst suhe in mokre hrane, okusnimi priboljški in slastnim mačjim mlekom.

Naravna hrana za mačke Molly nature vsebuje naravne sestavine, nekatere so tudi ekološko pridelane, ter zagotavlja optimalno uravnotežene obroke brez dodanih žitaric. V ponudbi Molly nature poiščite mačjo hrano v posodicah in pločevinkah.

Prvovrstna hrana za mačke Molly premium navdušuje s prefinjenimi recepturami in izbranimi sestavinami visoke kakovosti. Hrana ne vsebuje barvil, konzervansov in dodanega sladkorja, pakirana pa je v različno velike porcije in vrečke s ponovnim zapiranjem.

Po preverjeno kakovostno in cenovno ugodno hrano Scotty & Molly v SPAR Ko gre za naše štirinožce, je v igri le najboljše zanje. Predvsem pri izbiri hrane. V trgovinah SPAR vam olajšajo izbiro s specializirano znamko hrane za pse in mačke Scotty & Molly preverjene kakovosti. Vašega ljubljenčka bo prepričala z izvrstnimi okusi, ki se jim ne bo mogel upreti, vas pa z ugodno ceno.

Naročnik oglasnega sporočila je SPAR.