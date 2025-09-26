Romain Grosjean je prvič po skoraj petih letih dirkal z dirkalnikom formule 1. Haas mu je omogočil testni dan s predlanskim dirkalnikom. Bilo je zelo čustveno, bil je v solzah. Na VN Bahrajna je leta 2020 ušel smrti, potem ko je doživel strašljivo nesrečo. Prebil je zaščitno ogrado, njegov dirkalnik pa so zajeli plameni.

Pred petimi leti ... Foto: Reuters Po nesreči v Bahrajnu je bilo za francoskega dirkača Romaina Grosjeana konec kariere v formuli 1. Nato je štiri sezone še dirkal v ameriškem prvenstvu indycar. Deževno vreme v italijanskem Mugellu mu ob vrnitvi v Haasov dirkalnik ni vzelo veselja. "Bil je moker dan, a jaz pravim, da je šlo za poroko v dežju. Deževna srečna poroka. Deževen, a vesel, fantastičen dan," je dejal 39-letnik.

Poseben dan je bil zanj tudi zaradi znanih obrazov, ki so ga vrsto let spremljali v karieri dirkača formule 1. Med njimi je zdajšnji šef Haasove ekipe Ayao Komatsu, ki je bil njegov dirkaški inženir že pri Lotusu in nato še pri Haasu. "Ob koncu dneva sem jokal. Vizir sem pustil spuščen, da me niso videli, ko so mi namenili stoječe ovacije."