Vrhunske pametne ure serije Huawei Watch GT 6 že na voljo v slovenskih trgovinah

Čeprav so jih šele nedavno predstavili, je bogat nabor najnovejših Huaweievih pametnih ur že v slovenskih trgovinah. A to še ni vse. Če se za nakup odločite do 31. oktobra, prejmete brezžične slušalke Huawei FreeBuds SE 3.

Najnovejše pametne ure so zasnovane tako, da zagotavljajo natančno spremljanje dejavnosti in zdravja ter brezskrbnost, saj z dolgo življenjsko dobo baterije odpravijo skrb, da bi odpovedale v najbolj neprimernem trenutku. Na voljo so v izvedbah Huawei Watch GT 6 z ohišjem premera 41 ali 46 milimetrov ter Huawei Watch GT 6 Pro, ki je tokrat na voljo le v večjem ohišju.

Nadvse pomemben napredek

Potem ko je Huawei lani uvedel sistem TruSense, s katerim je sprožil revolucijo na področju natančnega, stabilnega in hitrega merjenja telesnih znakov, je letos nadgradil športne programe in sistem Sunflower, ki skrbi za natančnost določanja položaja. Po zaslugi tega je spremljanje smučanja, golfa, teka v naravi in kolesarjenja dvignjeno na popolnoma novo raven.

Vendar to ni edina pomembna nadgradnja. Kolesarski način je dobil posebno funkcijo, ki bo razveselila vsakega rekreativnega kolesarja. Virtualni merilnik, ki izračuna moč vrtenja pedal z natančnostjo plus/minus petnajst vatov. Gre za nadvse dobrodošlo novost za vse, ki na kolesu nimajo fizičnega merilnika.

Sočasno s serijo Huawei Watch GT 6 so predstavili drugo generacijo pametnih ur Watch Ultimate 2 s sposobnostjo potopa do globine 150 metrov in podvodno komunikacijo z zvočnimi valovi (sonar) ter modro izvedbo Watch D2 z nadgrajenimi sposobnostmi merjenja krvnega tlaka. Obe uri bosta kmalu na voljo v slovenskih trgovinah.

Videz, ki prepriča

Uporaba vrhunskih materialov, kot so safirno steklo, ohišje iz letalske titanove zlitine in dno iz nanokeramike, zagotavlja izjemno trpežnost in daje pridih elegance. Zaslon, povečan za 5,5 odstotka, in obdan z dovršeno luneto, omogoča še bolj intenzivno ter barvito doživetje, medtem ko svetilnost, ki dosega kar tri tisoč kandel, zagotavlja popolno berljivost tudi v najmočnejši sončni svetlobi.

Pametna ura Huawei Watch GT 6 Pro je na voljo z več vrstami paščkov. S prefinjenim tkanim rjavim, sodobnim kovinsko srebrnim ali trpežnim črnim iz fluoroelastomera. Tako se prilagaja poslovnim, potovalnim ali športnim priložnostim.

Huawei Watch GT 6 pa prihaja v dveh različicah, zasnovanih za različne stile. Večja, 46-milimetrska izvedba v sveži zeleni barvi in s tribarvno luneto je navdih našla v svetu kolesarstva. Manjši, 41-milimetrski model pa prinaša inovativne vrtljive zanke paščka, ki zagotavljajo udobnejše prileganje zapestju, zaradi česar je popolna spremljevalka za različne videze in priložnosti.

Občutno podaljšanje avtonomije

Življenjska doba baterije je pomembna lastnost vsake pametne ure, saj marsikomu predstavlja nevšečnost, če jo je treba polniti vsak dan. Po zaslugi tehnoloških izboljšav in oblike, s katero zapolni prostor v ohišju, baterija v večjem modelu zagotavlja do 21 dni delovanja, v manjšem pa do 14 dni.

Ne glede na to, ali uro nosite vsak dan ali jo vzamete s seboj na daljše potovanje, lahko računate na zanesljivo delovanje, ne da bi vas skrbelo, da bo odpovedala v najmanj primernem trenutku. Prav tako boste veseli dejstva, da pametne ure serije Huawei Watch GT 6 brez težav povežete z vsakim telefonom z operacijskim sistemom Android ali iOS.

Ne pozabite na dodatke

Kot vse dosedanje pametne ure tudi Huawei Watch GT 6 omogoča povezavo z brezžičnimi slušalkami, da lahko vadbo popestrite z najljubšimi skladbami. V ta namen so nadvse primerne FreeBuds 7i, ki z vgrajenim sistemom aktivnega odpravljanja hrupa poskrbijo, da vas nihče ne bo motil.

Podatke, ki jih ura zbere, je najlažje pregledovati na zaslonu telefona ali, še bolje, tabličnega računalnika. Pri nas je že na voljo MatePad 11.5 z zaslonom PaperMatte po zelo ugodni ceni 399 evrov, v katero je vključena odstranljiva tipkovnica. Na dogodku v Parizu pa so predstavili MatePad 12X z vrhunskim zaslonom in podporo za novo elektronsko pisalo M-Pencil Pro. Na obeh je nameščena risarska aplikacija Huawei GoPaint. Da bi ustvarjalce navdihnil k njeni uporabi, je Huawei uradno zagnal natečaj GoPaint Worldwide Creating Activity 2025.

Veliko zanimanja je požela tudi predstavitev telefonov serije Huawei nova 14 z nadgrajenimi kamerami, ki so namenjeni mladim.

Cene in razpoložljivost Pametna ura Huawei Watch GT 6 s premerom ohišja 41 milimetrov v beli ali vijoličasti barvi bo na voljo po priporočeni ceni 259 evrov, različica z milanskim kovinskim paščkom pa po 329 evrov.

s premerom ohišja 41 milimetrov v beli ali vijoličasti barvi bo na voljo po priporočeni ceni 259 evrov, različica z milanskim kovinskim paščkom pa po 329 evrov. Priporočena cena črne Huawei Watch GT 6 s premerom ohišja 46 milimetrov bo 259 evrov, zelene pa 279 evrov.

s premerom ohišja 46 milimetrov bo 259 evrov, zelene pa 279 evrov. Priporočena cena črne in peščeno zlate Huawei Watch GT 6 Pro (46-milimetrsko ohišje) bo 379 evrov, medtem ko bo različica z ohišjem iz titana stala 499 evrov. Če se za nakup pametne ure HUAWEI WATCH GT 6 Series odločite do 31. oktobra, prejmete še slušalke Huawei FreeBuds SE 3.



