Ponedeljek, 29. 9. 2025, 14.45

Poginil je Roscoe

Lewis Hamilton žaluje, izgubil je najboljšega prijatelja

Lewis Hamilton in Roscoe

Lewis Hamilton in Roscoe

Foto: Guliverimage

Sedemkratni svetovni prvak formule 1 Lewis Hamilton žaluje. Umrl je njegov pes Roscoe, ki so ga za svojega vzeli vsi v "paddocku" formule 1. "Sinoči sem izgubil svojega najboljšega prijatelja," je britanski dirkač sporočil prek družabnih omrežij.

Lewis Hamilton je že pred dnevi delil fotografijo s svojim psom z veterinarske klinike. Staknil je pljučnico in težko dihal. Pozneje se mu je ustavilo srce. Sicer so mu povrnili srčni utrip, a je bil v komi. "Prosim, mislite na Roscoa in molite zanj," je zapisal v petek.

Po štirih dneh je moral Hamilton vendarle sprejeti težko odločitev, da psa uspavajo. "Sinoči sem izgubil svojega najboljšega prijatelja. Hvala vsem za ljubezen, ki ste mu jo izkazali skozi leta. Roscoe za vedno," je zapisal v ponedeljek opoldne. Britanski dirkač ga je posvojil leta 2013 in ga pogosto pripeljal na dirke formule 1.

