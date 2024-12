Nemogoča naloga za Ferrari, klavrno slovo Hamiltona

Na zadnjih kvalifikacijah sezone so bile razlike med dirkači zelo majhne in zato tudi v borbi deseterice za "pole position" nekaj manjših presenečenj. Za najhitrejšimi tremi (Lando Norris, Oscar Piastri in Carlos Sainz) je četrti čas odpeljal Nico Hülkenberg, ki bo še zadnjič nastopil za Haas, nato odhaja k Sauberju (Audiju). Bil je tudi nekaj stotink hitrejši od svetovnega prvaka Maxa Verstappna. Ob njem bo v tretji štartni vrsti Pierre Gasly (Alpine). Norris ima največ možnosti za zmago, saj je na tej progi v zadnjih štirih letih vselej zmagal dirkač s prvega štartnega mesta (Verstappen v vseh štirih primerih). Zanj bi bila to četrta zmaga v karieri, s katero bi McLarnu pridirkal prvi konstruktorski naslov po letu 1998.

Charles Leclerc bo na štartni vrsti zadnji. Foto: Reuters V drugem delu kvalifikacij je sicer najhitrejši krog odpeljal Charles Leclerc (Ferrari), a je v prvem zavoju zapeljal z vsemi štirimi pnevmatikami prek robnikov in so mu čas izbrisali. Njegov drugi najboljši krog pa je zadoščal samo za 14. mesto. Ker so mu po treningih še menjali baterijo v pogonskem sklopu, pa ga čaka še 10 kazenskih štartnih mest oziroma štart z zadnjega. Ferrari ima tako vse manjše možnosti za konstruktorski naslov, potem ko ima McLaren pred zadnjo, 24. dirko prvenstva 21 točk prednosti. Se je pa v prvo deseterico prebil Valtteri Bottas (Sauber). VN Abu Dabija bo njegova zadnja v formuli 1, saj je ostal brez sedeža za sezono 2025.

Lewis Hamilton bo na 17. štartnem mestu. Foto: Reuters Dramatičen pa je bil razplet prvega dela kvalifikacij. Ko se je Kevin Magnussen (Haas) umikal Lewisu Hamiltonu (Mercedes), je pri tem zbil količek ob stezi, a se je ta odkotalil nanjo in sedemkratni svetovni prvak ga je povozil in nato dirkal z njim na podvozju. In tako ni mogel odpeljati hitrejšega kroga. Svoje zadnje kvalifikacije s srebrno puščico (pozimi se seli k Ferrariju) je končal na 18. mestu. Za njim sta bila samo debitanta Franco Colapinto (Williams) in Jack Doohan (Alpine), ki bo v nedeljo ob 14. uri odpeljal svojo sploh prvo dirko formule 1.

VN Abu Dabija, kvalifikacije:



1. Lando Norris (McLaren)

2. Oscar Piastri (McLaren) +0,209

3. Carlos Sainz (Ferrari) +0,229

4. Nico Hülkenberg (Haas) +0,291

5. Max Verstappen (Red Bull) +0,350

6. Pierre Gasly (Alpine) +0,389

7. George Russell (Mercedes) +0,537

8. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,601

9. Valtteri Bottas (Sauber) +0,609

10. Sergio Perez (Red Bull) +0,669



11. Juki Cunoda (RB)

12. Liam Lawson (RB)

13. Lance Stroll (Aston Martin)

14. Charles Leclerc* (Ferrari)

15. Kevin Magnussen (Haas)



16. Alex Albon (Williams)

17. Guanju Džov (Sauber)

18. Lewis Hamilton (Mercedes)

19. Franco Colapinto (Williams)

20. Jack Doohan (Alpine)



*10 štartnih mest kazni zaradi menjave baterije v pogonskem sklopu.