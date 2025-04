Sedemindvajsetletnik, ki je lani osvojil prvi naslov svetovnega prvaka v elitnem razredu, si je februarja na prvi dan predsezonskih testiranj v Maleziji v nesreči zlomil desno roko in nogo.

Za svojo novo ekipo Aprilio je branilec naslova prvič letos nastopil v Katarju minuli konec tedna, a znova grdo padel. Španec je v Lusailu na polovici dirke zdrsnil z motocikla, ob tem ga je v hrbet in čelado zadel še Italijan Fabio Di Giannantonio, ki je vozil za njim. Martin si je zlomil več reber in obenem predrl pljučno krilo.

"Iz srca se zahvaljujem vsem, ki me podpirate"

"Dirkačevo klinično stanje se po zdravniških pregledih v zdravstvenem centru dirkališča in kasneje v splošni bolnišnici Hamad počasi, a vztrajno izboljšuje," je sporočilo Aprilie povzela francoska tiskovna agencija AFP. Kot je še dodala njegova ekipa, Martin ostaja na opazovanju, hude bolečine zaradi zloma reber pa dodatno omejujejo osnovne telesne dejavnosti.

"Iz srca se zahvaljujem vsem, ki me podpirate. To so bili težki dnevi, vendar se zdaj začenjam bolj gibati in se počutim bolje, čeprav so bolečine še vedno močne. Še naprej se bom boril, da bom eden najmočnejših v zgodovini," pa je dejal Martin, ki se je Aprilii pridružil iz ekipe Pramac Ducati.

Španec je trenutno odsoten za nedoločeno število dirk, na prihajajoči za veliko nagrado Španije v Jerezu 27. aprila pa ga bo zamenjal Italijan Lorenzo Savadori.

Praktično ostal brez možnosti za ubranitev naslova

Martin je po zahtevnem uvodu v sezono praktično ostal brez možnosti za ubranitev naslova. Po prvih štirih dirkah sezone je s 123 točkami na vrhu njegov rojak Marc Marquez (Ducati), ki je doslej slavil na vseh sprinterskih in klasičnih dirkah, z izjemo velike nagrade Amerike, kjer je po padcu zapravil zmago.

Drugi je njegov brat Alex Marquez (Gresini Ducati) s 106 točkami, tretji pa še drugi Ducatijev dirkač, Italijan Francesco Bagnaia s 97.

