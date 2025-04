Jorge Martin s številnimi zlomi po grdem padcu

Jorge Martin to sezono nima sreče pri privajanju na novo ekipo Aprilio. Že pred sezono je dvakrat grdo padel, si zlomil več kosti, posledično pa je izpustil prve tri postaje SP.

Vrnil se je na četrti v Katarju, a bil pričakovano daleč od vrha. Nato pa je devet krogov pred koncem dirke še zdrsnil, pri čemer ga je v hrbet in čelado zadel še Di Giannantonio. Martin je imel ogromno težav pri pobiranju s tal, na varno so mu pomagali šele varnostniki ob stezi.

Dodatni pregledi so nato pokazali, da si je prebil pljučno krilo, zaradi česar bo moral še nekaj dni ostati v bolnišnici v Dohi, kjer mu bodo namestili drenažo. Ob tem si je na več mestih zlomil osem reber, je še dodala njegova tovarniška ekipa Aprilie. Dodali so, da kljub močnemu udarcu ni prišlo do poškodb glave, hrbtenice in notranjih organov.

Sedemindvajsetletni dirkač je na svojih družbenih profilih zapisal, da bi se lahko nesreča končala še "precej huje".

Dirko za VN Katarja v Lusailu je sicer dobil njegov rojak Marc Marquez z Ducatijem pred moštvenim kolegom Italijanom Francescom Bagnaio in še enim predstavnikom Italije Francom Morbidellijem.

Maverick Vinales je drugi prečkal ciljno črto, a je zaradi prenizkega tlaka v pnevmatikah prejel 16-sekundno kazen ter zdrsnil na 14. mesto.

Sezona SP v motociklizmu se bo nadaljevala čez slaba dva tedna v Jerezu z VN Španije.

