Marc Marquez še s tretjim popolnim dirkaškim vikendom

Španec Marc Marquez je zmagovalec dirke za veliko nagrado Katarja v Losailu v razredu motoGP. Preizkušnjo svetovnega prvenstva je končal pred rojakom Maverickom Vinalesom in Italijanom Francescom Bagnaio. Osemkratni svetovni prvak je tako povišal prednost po sobotni zmagi na sprintu, saj je njegov brat Alex Marquez zasedel le sedmo mesto.

Za Marca Marqueza je bila to 65. zmaga v kraljevskem razredu, skupno pa 91. v karieri. To sezono je bil na vseh dirkah najboljši, le v ZDA je nazadnje po padcu na klasični dirki odstopil in ostal brez točk.

V skupnem seštevku ima zdaj Marc Marquez 123 točk, s čimer je prednost pred bratom Alexom Marquezom povišal na 18 točk. Slednji je bil prav na vseh štirih sprintih ter na treh dirkah do današnje drugi, tokrat pa je bil sedmi. Tretji je skupno Bagnaia, ki zaostaja 30 točk.

Dirko je najbolje začel Italijan Franco Morbidelli, prehitel vse tekmece in si nato privozil sekundo prednosti, medtem ko v ozadju predvsem brata Marquez nista bila tako prepričljiva kot dan prej na sprintu. Alex Marquez je napravil celo napako pri prehitevanju in si prislužil kazen dolgega kroga, ker je pri tem močno oviral Italijana Fabia Di Giannantonia, Marc Marquez pa sprva ni našel prave hitrosti oziroma je varčeval z materialom.

Nato se je osemkratni svetovni prvak, potem ko je znova prehitel moštvenega kolega Bagnaio, le malce prebudil, zelo hiter pa je bil tudi Vinales, dihal za ovratnik španskemu zvezdniku in ga nato tudi prehitel.

Dirko je najbolje začel Italijan Franco Morbidelli. Foto: Reuters

Dvanajst krogov pred koncem sta Morbidellija prehitela tako Vinales kot Marc Marquez, ko pa ga je prehitel še Bagnaia, pa sta se vodilna že odpeljala na sekundo razlike. Sedem krogov pred koncem je Marquez nato prehitel Vinalesa po njegovi napaki in se mu odpeljal z nekaj hitrimi krogi.

Ciljno črto je Marc Marquez za tretjo zmago v sezoni prečkal dobri dve sekundi pred Vinalesom in štiri pred Bagnaio. Po dirki je prišla od organizatorjev informacija, da Vinalesa preiskujejo zaradi domnevno prenizkega tlaka v pnevmatikah, zaradi česar bi lahko sledila naknadna kazen.

V razredu moto2 je slavil Španec Aron Canet pred Turkom Denizom Öncüjem in rojakom Manuelom Gonzalezom. V moto3 je izjemno tesen obračun dobil Španec Angel Piqueras, ki je za devet tisočink sekunde ugnal Japonca Taiya Furusata, za 42 tisočink pa Ryuseija Yamanako.

Naslednja dirka svetovnega prvenstva bo na sporedu čez 14 dni, ko se bo karavana prvič letos podala v Evropo na veliko nagrado Španije v Jerezu.

