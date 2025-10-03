Konec sanjskega niza Olimpije

Hokejisti ljubljanske Olimpije so v sedmem krogu lige ICE doživeli prvi poraz. Na Dunaju so jih s 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) ugnali Vienna Capitals. V nedeljo Olimpijo čaka gostovanje še pri Bolzanu. Zmaji od dva do tri tedne ne bodo mogli računati na Jako Sodjo, ki si je poškodoval koleno.

Vienna Capitals : Olimpija 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) Steffl Arena, sodniki: Ofner, Soos, Gatol-Schafranek, Jedlička.

Strelci: 1:0 Antonitsch (Kromp, 2.), 1:1 Mašič (Meyer, 34.), 2:1 Zach-Kielsing (43.), 3:1 Antonitsch (Kromp, Hults 47.).

Kazenske minute: Vienna Capitals 6 minut, Olimpija 4.

Slovenski prvaki, edina nepremagana ekipa doslej, so v sedmem nastopu v razširjenem avstrijskem prvenstvu doživeli prvi poraz. Že po prvem nevarnem položaju so doživeli hladen tuš. Sam Antonitsch je že po 65 sekundah presenetil Lukaša Horaka za vodstvo domačih z 1:0. Sledila je ofenziva Ljubljančanov, ki so razmerje v strelih na gol v prvem delu dobili kar z 10:4, Sebastian Wraneschitz pa je napadalce spravljal v obup.

Tudi v drugem delu se je slika ponovila, v 34. minuti pa je Bine Mašič vendarle izkoristil igralca več na ledu in s prvim golom v sezoni poskrbel za izenačenje. Igrali so praktično le zmaji, razmerje strelov je bilo 11:2, ki so več kot zasluženo prišli do gola.

Dunaj je bil previsoka ovira. Foto: Leo Vymlatil

Učinkovitost pa je bila na strani Dunajčanov in Lukas Zach-Kielsing je v 43. minuti poskrbel za novo vodstvo Dunajčanov. Zmaji so še naprej bruhali ogenj, zabijali pa domači, in ko je Antonitsch v 47. minuti povišal na 3:1, se je začel izrisovati poraz gostov. V končnici so se Dunajčani odlično postavili v obrambi in preprečevali nevarne situacije.

Olimpija je kljub porazu obdržala vodstvo na lestvici.

Poškodba Sodje Napadalec Jaka Sodja si je na tekmi proti Innsbrucku poškodoval koleno in bo z ledu odsoten dva, tri tedne, so zapisali pri klubu.

Jan Muršak je dosegel dva gola. Foto: Aleš Fevžer

Olimpija bo v nedeljo znova gostovala, takrat na Južnem Tirolskem pri Bolzanu, ki je danes s 4:1 zmagal na gostovanju pri prvaku Salzburgu. V Linzu se je odvil slovenski obračun. Moštvo Kena Ograjenška (poškodba), Luke Mavra in Aljaža Predana je z 2:3 klonilo proti Celovcu, katerega dres nosita Jan Muršak in Luka Gomboc. Muršak je ob zmagi svoje ekipe dosegel prvi in tretji zadetek svojega moštva.

Tudi na Madžarskem bo tekma imela slovenski pridih. Fehervar AV19 (Anže Kuralt) je z 1:3 klonil proti Pustertalu (Rok Tičar).

ICEHL, 3. oktober:

Lestvica:

