Avtor:
R. Sp.

Četrtek,
2. 10. 2025,
8.39

Četrtek, 2. 10. 2025, 8.39

Za vedno se je poslovil

Veliko prekmalu se je poslovil Matevž Grabnar, nekdanji igralec Olimpije

Avtor:
R. Sp.

Sveča | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Iz sveta hokeja prihaja žalostna novica, da se je mnogo prezgodaj poslovil nekdanji vratar Olimpije in član mlajših reprezentančnih selekcij Matevž Grabnar. Star je bil 36 let.

Matevž Grabnar je veljal za enega izmed obetavnejših slovenskih vratarjev svoje generacije. Hokejsko pot je začel pri Olimpiji, kjer je kot otrok oblekel dres ljubljanskih zeleno-belih in pozneje igral tudi za člansko ekipo, poroča Ekipa.

Svoj talent je dokazoval tudi v reprezentančnem dresu. Za slovensko izbrano vrsto je branil na turnirjih U-19 in U-20, kjer si je delil slačilnico z igralci, kot so Jan Urbas, Anže Ropret in Rok Tičar.

Čeprav je kazalo, da ga čaka uspešna kariera, se je njegova športna pot končala precej kmalu. Zadnjič je stal med vratnicami v Kanadi, v dresu ekipe Innisfil Lakers. Leta 2009 je pri komaj 21 letih sklenil, da bo nehal igrati hokej.

