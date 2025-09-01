Ponedeljek, 1. 9. 2025, 19.05
42 minut
Druga liga, 4. krog
Brinje do četrte zmage, Bistrica in Nafta do remija
V četrtem krogu druge nogometne lige so gostovala vsa tri moštva, ki so bila po uvodnih treh srečanjih stoodstotna. Brinje Grosuplje je v soboto pri Slovanu zmagalo s 3:1, Bistrica je v nedeljo remizirala z Gorico (2:2), Nafta pa z enakim izidom v ponedeljek z Dravinjo.
Nogometaši Brinja Grosupljega po štirih tekmah v drugi slovenski nogometni ligi ostajajo stoodstotni. S tremi zadetki Sama Matjaža so bili s 3:0 boljši od Slovana. Grosupeljčani so po štirih tekmah pri maksimalnem izkupičku 12 točk.
Dekani so na Jesenicah v zadnjih minutah zapravili prednost dveh golov, izenačujoči zadetek za domačo ekipo je v 95. minuti dosegel Erwin Tiganj. Tudi Velenjčani so se doma rešili v zadnjih minutah po zaostanku z 0:2. Junak za prvo točko v letošnji sezoni druge lige je bil z dvema goloma Vanja Kulenović, drugega je dosegel v 91. minuti.
Tekma med Ilirijo in Triglavom pa je bila ob polčasu pri vodstvu Triglava z 1:0 prekinjena zaradi dežja in bo do konca odigrana v sredo.
Nogometaši iz Sežane so v nedeljo v gosteh z 2:0 premagali Krško Posavje. Pod zadetka sta se podpisala Federico Fitz-Anthony Rose (27. minuta) in Ricard Fernandez Betriu. V gosteh je slavilo tudi Bilje, ki je bilo z 1:0 boljše od Krke. Edini zadetek na tekmi je v 71. minuti dosegel Stefan Kladar.
Na zadnji nedeljski tekmi je prišlo do delitve točk. Bistrica je dvakrat izničila zaostanek proti Gorici, a do popolnega preobrata ni zmogla, četudi je v zadnje četrt ure igrala z nogometašem več v polju. Za Gorico je v 22. minuti za 1:0 zadel Cene Kitek, ki je nato dosegel še avtogol (38.). V drugem delu je Alessandro Ahmetaj znova povedel Novogoričane v vodstvo (53.), iz enajstmetrovke pa je končni izid postavil Marcel Blaj v 67. minuti.
Na ponedeljkovi tekmi je Nafta pri Dravinji, ki je imela tri poraze, igrala neodločeno 2:2, čeprav je dvakrat vodila. Amadej Maroša je v 78. minuti zadel za vodstvo lendavčanov z 2:1, nakar je v sodnikovem dodatku končni izid postavil Luka Pučnik
Druga liga, 4. krog:
Sobota, 30. avgust:
Nedelja, 31. avgust:
Ponedeljek, 1. september:
Lestvica:
1. Brinje Grosuplje 4 tekme – 12 točk
2. Nafta 1903 4 - 10
3. Kety Emmi&Impol Bistrica 4 - 10
4. Pearlescent Tabor Sežana 4 - 10
5. Jadran Dekani 4 - 7
6. Bilje 4 - 6
7. Krško Posavje 4 - 6
8. Jesenice 4 - 5
9. Beltinci Klima Tratnjek 4 - 5
10. Slovan 4 - 4
11. Ilirija 1911 3 - 3
12. Triglav Kranj 3 - 3
13. Gorica 4 - 2
14. Rudar Velenje 4 - 1
15. Krka 4 - 1
16. Dravinja 4 - 1
Najboljši strelci:
5 - Blaj (Bistrica)
3 - Kulenović (Rudar), Marsetič (Bistrica), Matjaž (Brinje)
...