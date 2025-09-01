Brinje do četrte zmage, Bistrica in Nafta do remija

V četrtem krogu druge nogometne lige so gostovala vsa tri moštva, ki so bila po uvodnih treh srečanjih stoodstotna. Brinje Grosuplje je v soboto pri Slovanu zmagalo s 3:1, Bistrica je v nedeljo remizirala z Gorico (2:2), Nafta pa z enakim izidom v ponedeljek z Dravinjo.

Nogometaši Brinja Grosupljega po štirih tekmah v drugi slovenski nogometni ligi ostajajo stoodstotni. S tremi zadetki Sama Matjaža so bili s 3:0 boljši od Slovana. Grosupeljčani so po štirih tekmah pri maksimalnem izkupičku 12 točk.

Dekani so na Jesenicah v zadnjih minutah zapravili prednost dveh golov, izenačujoči zadetek za domačo ekipo je v 95. minuti dosegel Erwin Tiganj. Tudi Velenjčani so se doma rešili v zadnjih minutah po zaostanku z 0:2. Junak za prvo točko v letošnji sezoni druge lige je bil z dvema goloma Vanja Kulenović, drugega je dosegel v 91. minuti.

Tekma med Ilirijo in Triglavom pa je bila ob polčasu pri vodstvu Triglava z 1:0 prekinjena zaradi dežja in bo do konca odigrana v sredo.

Nogometaši iz Sežane so v nedeljo v gosteh z 2:0 premagali Krško Posavje. Pod zadetka sta se podpisala Federico Fitz-Anthony Rose (27. minuta) in Ricard Fernandez Betriu. V gosteh je slavilo tudi Bilje, ki je bilo z 1:0 boljše od Krke. Edini zadetek na tekmi je v 71. minuti dosegel Stefan Kladar.

Na zadnji nedeljski tekmi je prišlo do delitve točk. Bistrica je dvakrat izničila zaostanek proti Gorici, a do popolnega preobrata ni zmogla, četudi je v zadnje četrt ure igrala z nogometašem več v polju. Za Gorico je v 22. minuti za 1:0 zadel Cene Kitek, ki je nato dosegel še avtogol (38.). V drugem delu je Alessandro Ahmetaj znova povedel Novogoričane v vodstvo (53.), iz enajstmetrovke pa je končni izid postavil Marcel Blaj v 67. minuti.

Na ponedeljkovi tekmi je Nafta pri Dravinji, ki je imela tri poraze, igrala neodločeno 2:2, čeprav je dvakrat vodila. Amadej Maroša je v 78. minuti zadel za vodstvo lendavčanov z 2:1, nakar je v sodnikovem dodatku končni izid postavil Luka Pučnik

Druga liga, 4. krog:

Sobota, 30. avgust:

Nedelja, 31. avgust:

Ponedeljek, 1. september:

Lestvica: 1. Brinje Grosuplje 4 tekme – 12 točk

2. Nafta 1903 4 - 10

3. Kety Emmi&Impol Bistrica 4 - 10

4. Pearlescent Tabor Sežana 4 - 10

5. Jadran Dekani 4 - 7

6. Bilje 4 - 6

7. Krško Posavje 4 - 6

8. Jesenice 4 - 5

9. Beltinci Klima Tratnjek 4 - 5

10. Slovan 4 - 4

11. Ilirija 1911 3 - 3

12. Triglav Kranj 3 - 3

13. Gorica 4 - 2

14. Rudar Velenje 4 - 1

15. Krka 4 - 1

16. Dravinja 4 - 1