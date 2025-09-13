Koliko bi lahko bila vredna naložba v višini 1.000 dolarjev v Shiba Inu, Dogecoin in XYZ čez 10 let?

Vrednost meme kovancev je v zadnjem desetletju doživela eksplozivne premike. Nekateri zgodnji vlagatelji so majhne vsote spremenili v bogastvo, medtem ko so drugi opazovali, kako so cene padale. Kaj bi se lahko zgodilo, če bi danes enak znesek vložili v Shiba Inu, Dogecoin in XYZ? Ta članek preučuje možne scenarije in razkriva, ali bi lahko današnja skromna stava sprožila prihodnje dobičke.

Podcenjeni memecoin $XYZ pred uvrstitvijo na večjo borzo

XYZVerse ($XYZ) je memecoin, ki je pritegnil pozornost s svojo ambiciozno napovedjo rasti z 0,0001 na 0,1 ameriškega dolarja v času predprodaje.

Do zdaj je dosegel polovico te poti – zbranih je bilo več kot 15 milijonov dolarjev, trenutna cena žetona pa znaša 0,005 ameriškega dolarja.

V naslednji, 14. fazi predprodaje se bo cena povečala na 0,01 ameriškega dolarja, kar pomeni dodatno ugodnost za zgodnje vlagatelje.

Po zaključeni predprodaji bo $XYZ uvrščen na večje centralizirane in decentralizirane borze. Ekipa podrobnosti še ni razkrila, objavila pa je napoved za veliko lansiranje.

Rojen za borce, ustvarjen za prvake

XYZVerse gradi skupnost za tiste, ki v kriptu iščejo visoke donose – nepopustljive, ambiciozne in tiste, ki stremijo k prevladi. To je žeton za prave borce – miselnost, ki jo delijo športniki in navijači. $XYZ je žeton za iskalce adrenalina, ki iščejo naslednji veliki memecoin.

V središču zgodbe je XYZepe – borec memecoin arene, ki si prizadeva prebiti na vrh lestvice CoinMarketCap. Bo postal naslednji DOGE ali SHIB? Čas bo pokazal.

Skupnost na prvem mestu

V XYZVerse ima skupnost glavno vlogo. Aktivni člani prejemajo bogate nagrade, saj je ekipa namenila kar deset odstotkov celotne ponudbe žetonov – okoli deset milijard $XYZ – za airdrope, kar je eden največjih tovrstnih dogodkov v zgodovini.

Podprt z močno tokenomiko, strateškimi uvrstitvami na CEX/DEX in rednim "žganjem" žetonov je $XYZ pripravljen na šampionski pohod. Vsaka poteza je zasnovana za pospešitev rasti, zvišanje cene in krepitev lojalne skupnosti, ki verjame, da gre za začetek nečesa legendarnega.

Velik lajež shiba inuja: kako memecoin meri na resnično uporabo v naslednjem bikovskem zagonu

Shiba inu oziroma SHIB je zabaven kovanec, ki ga je avgusta 2020 ustvaril skriti ustvarjalec Ryoshi. Tako kot dogecoin se je začel kot šala, a deluje na prometnem omrežju Ethereum in se lahko povezuje s številnimi aplikacijami. Ustvarjalec je natisnil en kvadrilijon kovancev. Polovico jih je poslal Vitaliku Buterinu, ki je del namenil indijskemu skladu za pomoč pri covidu, preostanek pa zažgal. S to potezo je SHIB dobil veliko pozornosti. Ekipa zdaj gradi ShibaSwap za trgovanje in načrtuje umetniški trg za digitalne umetniške žetone ter klub z glasovanjem za imetnike.

Memi še vedno vlivajo življenje v trg, SHIB pa jezdi na tem valu. A hkrati ima orodja, ki jih dogecoinu manjka. Njegova povezava z Ethereumom omogoča razvijalcem hitro dodajanje novih funkcij, medtem ko žigi ("burns") pomagajo zmanjševati ponudbo. Če bo naslednji bikovski cikel naklonjen poceni kovancem z jasnimi zgodbami, bi SHIB lahko znova zasijal. Veliki kovanci, kot je bitcoin, lahko določajo tempo, a manjši kovanci pogosto bolj sunkovito rastejo, ko priteče denar. Kljub temu je SHIB že precej zrasel s svojih najnižjih točk, zato bodo za nove dobičke potrebni dodatni zažigi, lansiranje aplikacij in mirnejše širše okolje. Privrženci medtem tiho opazujejo in čakajo na naslednji lajež.

Dogecoin: meme, ki je postal kriptovaluta v vrednosti 50 milijard dolarjev

Dogecoin je bil ustvarjen leta 2013 kot lahkotna različica Bitcoina, v glavni vlogi s smejočim se Shiba Inujem. Njegova ustvarjalca, Billy Marcus in Jackson Palmer, nista želela slave, temveč zabavo. Postavila nista nobene omejitve kovancev in vsako minuto je na trg priteklo 10.000 novih DOGE. Šala je hitro postala hit. Leta 2021 so tviti Elona Muska in rast kriptotrga njegovo vrednost potisnili nad 50 milijard dolarjev, s čimer se je meme kovanec znašel med tržnimi velikani. Zgodba je dokazala, da lahko spletna množica pretvori smeh v resen denar.

Pod pokrovom DOGE deluje na istem proof-of-work mehanizmu kot Litecoin, zato bloki prihajajo hitro, provizije pa ostajajo nizke. Njegova neskončna ponudba ohranja ceno posameznega kovanca majhno, kar je idealno za napitnine, darila in mikroplačila. Danes govorice, da bi Musk na svojo platformo X dodal DOGE, znova netijo navdušenje. Bitcoin se počasi približuje novi rekordni vrednosti, meme kovanci so spet v trendu, a le redki se lahko kosajo z močjo imena Dogecoin. Medtem ko ljubitelji redkosti stavijo na Bitcoin ali Ethereum, bi lahko tisti, ki verjamejo v moč skupnosti, v veselem psu našli priložnost za nov pospešek.

SHIB in DOGE ostajata močna, vendar XYZVerse (XYZ) združuje navijače, nagrajuje skupnost, načrtuje GameFi partnerstva in cilja na 20.000-odstotno rast, s čimer privablja zgodnje vlagatelje v tem bikovskem ciklu. Za več informacij o XYZVerse (XYZ) obiščite:

