Neverjetno odkritje v bližini Oxforda

V kamnolomu v bližini Oxforda v Veliki Britaniji so odkrili največje britansko najdišče sledi dinozavrov z več kot 200 odtisi stopinj dveh vrst dinozavrov izpred 166 milijonov let, poroča britanski BBC. Ohranjenih je več kot 150 metrov poti dinozavrov.

Sledi je odkril delavec v kamnolomu, ki je opazil, da so na vsake tri metre na tleh grbine. Ker so v 90. letih prejšnjega stoletja v bližini že odkrili sledi dinozavrov, je pomislil, da bi lahko grbine na tleh nastale, ko je dinozaver stopil na to mesto in se je blato okoli stopinje dvignilo.

I’m thrilled to have played a small role in the excavation of the UK's biggest ever dinosaur trackway site at Dewars Farm Quarry, Oxfordshire, in June 2024!



The excavation uncovered over 200 footprints, including those of 𝘔𝘦𝘨𝘢𝘭𝘰𝘴𝘢𝘶𝘳𝘶𝘴 and 𝘊𝘦𝘵𝘪𝘰𝘴𝘢𝘶𝘳𝘶𝘴 🦕 pic.twitter.com/UCrY2Uqf2t — Dr Emily Swaby (@EmilyJSwaby) January 2, 2025

Stopinje je poleti izkopavala ekipa več kot sto znanstvenikov in prostovoljcev. Odkrili so sledi petih dinozavrov, od katerih naj bi bili štirje rastlinojedi zavropodi, eden pa naj bi bil mesojedi megalozaver.

Stopinje zavropodov spominjajo na stopinje slonov, a so večje, saj naj bi bili ti dinozavri dolgi do 18 metrov. Odtisi megalozavra pa so stopinje z značilnimi tremi prsti. Ti dinozavri naj bi v dolžino merili od šest do devet metrov in so bili največji dinozavri plenilci v obdobju jure v Veliki Britaniji.

UK's biggest ever dinosaur footprint site unearthed https://t.co/B18EvglZhE — BBC News (UK) (@BBCNews) January 2, 2025

Stopinje so zelo koristne za strokovnjake

Dinozavri so svoje sledi pustili v blatu, nato pa se je moralo nekaj zgoditi, da so se ti odtisi ohranili, je za BBC povedal paleobiolog Richard Butler. Ena od možnosti je, da je nevihta prinesla veliko sedimenta, ki je sledi zasul, in stopinje so se tako ohranile, namesto da bi se zabrisale.

Znanstveniki so pri izkopavanju izdelali odlitke stopinj in posneli več kot 20 tisoč fotografij za izdelavo tridimenzionalnih modelov. Dinozavrove stopinje so namreč zelo koristne za znanstvenike, saj lahko pokažejo, kako so se dinozavri gibali ter v kakšnem okolju so živeli.

Ni še znano, kaj se bo zgodilo z najdiščem sledi dinozavrov, a znanstveniki poskušajo najti možnosti, da bi ga lahko ohranili. Verjamejo, da bi lahko tam našli še več stopinj dinozavrov.