Suša razkrila sledi 113 milijonov let starih dinozavrov #video #foto

Iz parka Dinosaur Valley v Teksasu so v ponedeljek sporočili, da so, potem ko je zaradi ekstremne suše presahnila reka, odkrili sledi dinozavrov, ki naj bi bile stare približno 113 milijonov let.

"Večina pred kratkim odkritih sledi na različnih delih struge reke v parku pripada akrokantozavru. Ta dinozaver je bil visok približno štiri metre in pol in odrasel tehtal skoraj sedem ton," je za CNN povedala tiskovna predstavnica parka Stephanie Salinas Garcia.

Akrokantozaver Foto: Shutterstock

V parku Glen Rose v Teksasu so našli tudi sledi sauroposeidona, ki je bil visok okoli 18 metrov in tehtal približno 44 ton.

Sauroposeidon je v višino meril kar 18 metrov. Foto: Shutterstock

Številne reke so v parku presahnile zaradi ekstremnih suš, saj so prejšnji teden več kot 60 odstotkov površine Teksasa prizadeli dve najbolj intenzivni suši in vročinski valovi. V običajnih vremenskih razmerah bi bile sledi dinozavrov v strugi pod vodo in prekrite z usedlinami.

"Vedno je vznemirljivo najti nove sledi dinozavrov v parku," je še dejala Garcia in dodala, da bodo kmalu spet pod vodo, saj je napovedan dež: "Čeprav bodo te sledi vidne le kratek čas, smo zelo navdušeni. V parku bomo še naprej varovali te 113 milijonov let stare sledi, ne le za zdajšnje, ampak tudi za prihodnje generacije."