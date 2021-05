Truplo odkrili v dinozavru, usoden je bil telefon

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španska policija preiskuje smrt 39-letnega moškega, katerega truplo so našli v kipu dinozavra v predmestju Barcelone. Neznosen smrad je zmotil očeta in sina, ki sta truplo zagledala v votli nogi dinozavra stegozavra.

Policisti v kraju Santa Coloma de Gramenet še vedno preiskujejo, kako se je v kipu stegozavra znašlo truplo 39-letnega moškega.

Očeta in sina, ki sta si ogledovala stegozavra iz lepenke, je zmotil močan smrad, ki ga je oddajal po svojih ploščah na hrbtu znani dinozaver, nato pa sta v votli nogi zagledala še truplo.

Padel na glavo in se zagozdil

Policija je potrdila, da je družina umrlega 39-letnika prijavila za pogrešanega, izključili pa so nasilno smrt. Na prizorišče so prihiteli gasilci s tremi enotami, da dinozavru razrežejo nogo, saj je bila to edina možnost, da izvlečejo truplo.

Lokalni mediji poročajo, da naj bi se nesrečni moški trudil rešiti svoj telefon, ki mu je padel v notranjost kipa. Ob tem je z glavo naprej padel v notranjost dinozavra in ostal ujet, nemočen, da bi poklical pomoč. Natančen vzrok smrti pa bo potrdila obdukcija.

Okrasni kip stegozavra, ki je bil namenjen oglaševanju stare kinodvorane, so po dogodku pred znano mestno zgradbo že odstranili.