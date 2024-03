Izjemno odkritje: po naključju naletel na 70 milijonov let star fosil dinozavra

Po tem, ko je maja 2022 amaterski paleontolog Damien Boschetto med sprehodom s psom v gozdovih Montouliersa na jugu Francije opazil nenavadno kost na robu pečine, je arheološko združenje muzeja Cruzy v sodelovanju s francoskim nacionalnim centrom za znanstvene raziskave izkopalo skoraj deset metrov dolg fosil titanozavra s povezanimi kostmi od glave do repa. Fosil je po ocenah znanstvenikov star med 70 in 72 milijoni let.

V združenju so zadnji dve leti izkopavali nedotaknjeno okostje titanozavra, ki je trenutno v laboratoriju muzeja Cruzy. Gre za orjaškega dinozavra, ki je bil med največjimi dinozavri svojega časa, je poročal CNN.

"Odkritje tako popolnega okostja kaže, da je bilo dinozavrovo telo prekrito s prstjo, preden je popolnoma razpadlo, pri čemer so nekatera tkiva, ki povezujejo kosti, še ostala," je povedal geolog Matthew Carrano, kustos za dinozavre v Nacionalnem muzeju narave Smithsonian Institution.

Rastlinojedci z dolgimi vratovi so na območju živeli od pozne jure do konca krede, od pred približno 163 do 66 milijoni let. V Evropi so odkrili že več fosilov titanozavrov, a le malo jih je bilo anatomsko povezanih.

"Regija, kjer je Boschetto odkril kosti, je bogata s fosili dinozavrov in drugih vrst iz tistega obdobja. Tam je ena največjih zbirk dinozavrov iz pozne krede v Franciji," je dodal Carrano.