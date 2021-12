Pri Trstu odkrili pomembno najdišče fosilov dinozavrov

Raziskovalci so v bližini Trsta odkrili najpomembnejše italijansko najdišče fosilov dinozavrov. Na najdišču Ribiško naselje so odkrili vsaj sedem novih fosilov dinozavrov, med katerimi je eden skoraj v celoti ohranjen, so sporočili paleontologi.

Raziskovalci so na območju nekdanjega kamnoloma apnenca odkrili ostanke od sedmih do enajstih dinozavrov, med katerimi je bil eden še posebej ohranjen. Fosil so poimenovali Bruno.

Bruno je rastlinojedi dinozaver iz rodu Tethyshadros insularis, ki je na območju živel pred 80 milijoni let. Raziskovalci so prvi primerek vrste v Italiji odkrili pred 30 leti in ga poimenovali Antonio.

Strokovnjaki so nove ostanke primerjali z ostanki prvega primerka. Ugotovili so, da so prvi ostanki pripadali mlademu osebku in ne pritlikavi vrsti, kot so verjeli do zdaj.

Mednarodna raziskovalna skupina, ki jo je vodil Federico Fanti z Univerze v Bologni, je svoje ugotovitve objavila v reviji Scientific Reports.